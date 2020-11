A24, chiusura notturna del nodo GRA: ecco quando

Dalle 22:00 del 12 novembre alle 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa d’interconnessione del G.R.A. con la A24

L’AQUILA– La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 di domani 12 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa d’interconnessione del G.R.A. con l’autostrada A24 (uscita 14) in carreggiata interna, tanto in direzione della Tangenziale Est quanto in direzione L’Aquila/A25/Teramo.

Conseguentemente, per il traffico proveniente dalla carreggiata interna del G.R.A. e diretto verso A24/A25 – Tangenziale Est sarà possibile usufruire del successivo svincolo del GRA (uscita 15 – La Rustica), per rientrare sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna, tanto in direzione AQ/A25/TE quanto in direzione Tangenziale Est.