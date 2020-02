9° Concorso “Filosofia e Natura: come vivere in Salute”: come partEcipare

Concorso nazionale di Poesia Nuova Acropoli-Pescara promosso a conclusione delle attività previste per la Giornata Mondiale della Filosofia 2019. Il 6 marzo scadenza consegna lavori

PESCARA – A conclusione della Giornata mondiale della Filosofia UNESCO 2019, l’Associazione di filosofia, cultura e volontariato Nuova Acropoli-Pescara, ha indetto il IX Concorso nazionale di Poesia Inedita, a partecipazione gratuita, dal titolo “Filosofia e Natura”.

Il tema prende spunto dall’accesso dibattito in corso sulle questioni ambientali: un argomento che preoccupa e spinge i più giovani a chiedere con forza risposte efficaci in ambito politico ed economico. Ne sono esempi lampanti i movimenti per il cambiamento del clima e gli scioperi globali che vedono il mondo degli adulti sostenere le giovani generazioni che tornano a far sentire la loro voce in difesa della Natura e del loro futuro. Tutti noi abbiamo la percezione di vivere in un mondo malato in cui gli equilibri sembrano compromessi irrimediabilmente.

Da qui l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica ad un’idea di benessere che si esprime attraverso una visione più eclettica della vita e l’impellente necessità di tornare ad uno stile di vita a misura di “uomo”. Ognuno può essere guardiano e custode della Natura per preservarne non solo la sopravvivenza ma anche la sua meravigliosa complessità, indispensabile per la qualità della nostra vita.

Due le categorie in concorso: Giovani dai 16 ai 25 anni e Adulti dai 26 anni in su. Si partecipa con una sola poesia inedita, in lingua italiana, massimo 30 versi. La scadenza è fissata il 6° marzo 2020.

