8° Sfida della Zucca Gigante a Villa Badessa

Evento in programma il 22 settembre dalle ore 15. Presenti anche stand gastronomici a base di zucca, bevande e altro

VILLA BADESSA DI ROSCIANO – Domenica 22 settembre a Villa Badessa dalle ore 15 in programma l’ottava edizione della Sfida della Zucca Gigante. Premiazioni e fotografie, tombolate in abruzzese e arbereshe e ancora scambio di semi, barzellette, musica e tanto altro. Spettacoli di magia per grandi e piccini in compagni del Mago Misterius.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale di Villa Badessa insieme al Comitato Feste prevede anche la presenza di stand gastronomici a base di zucca, bevande e tanto altro. Ingresso gratuito, in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.