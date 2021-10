8° Concorso di lingua italiana Gaetano D’Annuntiis: come partecipare

CORROPOLI – La Pro loco del Comune di Corropoli in collaborazione con il Comune di Corropoli è lieta di comunicare la pubblicazione dell’ 8° Concorso Internazionale di poesia in lingua italiana “Gaetano D’Annuntiis”. Possono partecipare al concorso tutti gli autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana. Il tema è libero e ogni concorrente dovrà dichiarare la paternità dell’opera. Iscrizioni aperte fino al 31 dicembre 2021.

PREMI:

1° CLASSIFICATO 500,00€

2° CLASSIFICATO 300,00€

3°CLASSIFICATO 200,00€

REGOLAMENTO

1) L’Associazione Proloco di Corropoli in collaborazione con il Comune di Corropoli promuove l’8° Premio internazionale di poesia in lingua italiana.

2) Possono partecipare al concorso tutti gli autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana.

3) Ogni concorrente può inviare una sola poesia edita o inedita, purché non sia stata già premiata ai primi tre posti nelle precedenti edizioni del presente concorso o in altri concorsi nazionali o internazionali, né singolarmente, né in una raccolta o collana. Il tema è libero e ogni concorrente dovrà dichiarare la paternità dell’opera. Le opere non possono superare i 40 versi e devono essere interamente dattiloscritte, prive di segni di riconoscimento, immagini o foto. E’ inoltre richiesta la liberatoria, come indicato nel modulo di iscrizione, per una futura pubblicazione dell’opera a cura della Proloco di Corropoli. Il giudizio della giuria è insindacabile.

4) Alla poesia prima classificata verrà assegnata la somma di € 500,00, alla seconda classificata la somma di € 300,00 e alla terza classificata la somma di € 200,00. I tre concorrenti vincitori inoltre riceveranno una medaglia e una targa in ricordo del presente concorso. Le poesie che si classificheranno dal quarto all’ottavo posto riceveranno un attestato di partecipazione e una medaglia. Altri attestati di partecipazione verranno inviati a chi ne farà richiesta.

5) Non potranno essere premiati, ai primi tre posti, i concorrenti classificati nelle ultime tre edizioni del presente concorso nelle medesime posizioni.

6) Le poesie concorrenti, in due copie, di cui una sola deve essere firmata in calce dall’autore, potranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2021, con spedizione postale al seguente indirizzo: Pro Loco di Corropoli – Piazza Piè di Corte snc – 64013 Corropoli (TE), oppure con invio mail al seguente indirizzo: prolocorropoli@alice.it

7) Le generalità e l’indirizzo dell’autore devono essere indicati nel modulo di iscrizione allegato al presente regolamento. Con lo stesso plico dovrà pervenire, a titolo di quota di partecipazione, la somma di € 15,00 tramite assegno bancario, vaglia postale ordinario o bonifico bancario intestato alla Pro Loco di Corropoli al seguente IBAN: IT93Z0542476880000000050049 – Banca popolare di Bari – Filiale di Corropoli. Sulla causale i concorrenti dovranno scrivere: 8° Concorso Internazionale di Poesia in lingua italiana “Gaetano D’Annuntiis”.

8) La data e il luogo della premiazione verranno successivamente comunicati a tutti i vincitori del concorso. Gli elaborati non verranno in alcun modo restituiti. I premi dovranno essere ritirati esclusivamente dai vincitori. Quelli non ritirati resteranno a disposizione della Pro Loco per le future edizioni. E’ previsto il pernottamento per i vincitori e un loro accompagnatore, provenienti da fuori provincia.

9) La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. Per ulteriori informazioni contattare il Segretario della Pro Loco di Corropoli Latini Laura al numero 340/7367037.