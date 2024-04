79° anniversario della Liberazione: il programma a Montesilvano

MONTESILVANO – Giovedì 25 aprile alle ore 11,00 l’amministrazione comunale celebrerà la Festività della Liberazione prima con il momento istituzionale della Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti, poi con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri in piazza Diaz, cui seguirà una sfilata fino al Museo del Treno. La manifestazione è articolata quindi in due momenti: il primo di memoria e ricordo e il secondo di coinvolgimento festoso della popolazione, al fine di celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione Nazionale dall’occupazione nazi-fascista e per rafforzare nella cittadinanza il senso di appartenenza alla Comunità e l’identità nazionale.

PROGRAMMA

Ore 11.00 Ritrovo in Piazza Diaz (la piazza del Comune) dove la fanfara dei Bersaglieri eseguirà un piccolo concerto e sfilata fino al Monumento ai Caduti in piazza Montanelli.

Ore 11.30 Deposizione della corona commemorativa presso il monumento ai caduti, in piazza Montanelli.

A seguire sfilata della Fanfara dei Bersaglieri dal Monumento ai Caduti a via Roma fino al Museo del Treno, dove si terrà verranno eseguiti diversi brani musicali.