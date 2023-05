74° Trofeo Città di Manoppello: programma e partecipanti

MANOPPELLO – Lunedì 1° Maggio il Trofeo Città di Manoppello torna a fare bella mostra di sé per la 74°volta: un prestigio per una delle classiche più antiche del ciclismo abruzzese, seconda in ordine temporale dietro al Trofeo Matteotti professionisti. Come nel 2022, anno della ripartenza dopo la pandemia, l’organizzazione tecnica è curata dal Pedale Teate del presidente Danilo D’Urbano in sintonia con il comitato organizzatore in loco del Trofeo presieduto da Camillo Pepe e in collaborazione con la Pro loco.

L’ultima edizione dedicata ai dilettanti under 23 ed élite fu ad appannaggio del bresciano Walter Calzoni con la casacca della Gallina Ecotek Lucchini e che in questo 2023 ha fatto il salto in una squadra UCI Professional: la Q36.5 Cycling Team di matrice svizzera e nella quale figura come consulente tecnico Vincenzo Nibali.

Alle 14:45 il via ufficioso da Manoppello paese in Piazza San Francesco (dopo la presentazione delle squadre al pubblico) verso il chilometro zero in via Fonte Leone per il via agonistico fissato alle 15:00 e a seguire la fase intensamente spettacolare ed agonistica con la percorrenza di un circuito iniziale di 23 chilometri (tra Manoppello, Lettomanoppello, Manoppello Scalo e Scafa), a seguire quattro giri corti di 18 chilometri (Manoppello, Scafa e Ponte Alba) cadauno, fino a tornare al traguardo posto in pieno centro a Manoppello in Corso Santarelli per complessivi 95 chilometri (arrivo previsto alle 17:30 circa).

Per un totale di 90 iscritti, queste le squadre partecipanti: Vini Fantini-Sportur Freebike, Gulp! Pool Val Vibrata, Cps Professional Team, Fonte Collina-Studio Latini, Team Coratti, Pedale Rossoblù Picenum, Unipolglass-Centri Cristalli Auto, Team Logistica Ambientale-Spezia Bike, Team Bike Terenzi, Team Nibali, Audax Fiormonti, Cambike, Pro.Gi.T Cycling Team e Ciclo Team Valnoce. Presenti anche due formazioni straniere dalla Slovacchia (Ck Epic Dohnany) e dalla Repubblica Ceca (Veleka Team).