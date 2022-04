7° Trofeo CiclisportMania a Popoli: tracciato e programma

POPOLI (PE) – Tutto pronto per il 7° Trofeo CiclisportMania in memoria di Mario Parmegiani. Si sono chiuse alla mezzanotte di oggi le iscrizioni per la XC di Popoli, seconda tappa del campionato di mountain bike XCO Abruzzo Race. Domani mattina alle ore 10.00 in Via Fracasso (in prossimità del Gran Caffè) a Popoli, saranno ben 180 gli atleti pronti alle griglie di partenza.

La gara cross country quasi interamente su sterrato vede due passaggi all’interno del paese andando a costituire un anello di 10 chilometri ed un dislivello di 400mt a giro, da ripetere tre volte per le categorie agonistiche ed Elite Sport, due volte per le categorie amatoriali ed un giro per le categorie giovanili esordienti ed allievi.

Il tracciato particolarmente suggestivo, immerso nella splendida cornice della riserva del Monte Corso facente parte del prestigioso Parco Nazionale della Maiella, è caratterizzato da importanti insidie tecniche. Il percorso si presenta con una salita con pendenza costante seguita da una discesa suddivisa in tre tipologie di pavimentazione:

il primo tratto largo, battuto e veloce, il secondo richiede attenzione per via del terriccio che lo rende particolarmente scivoloso, presentando anche un’ importante contropendenza mentre l’ultimo tratto in discesa è un single track tecnico che porta fino al paese.

Con il patrocinio del comune di Popoli, sotto l’egida del comitato regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana, la manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:

– Ritrovo alle 7:30 nei pressi della piscina comunale Aquarius Popoli con controllo tessere e consegna numero;

– Incolonnamento atleti a partire dalle 9:30 in Piazza Paolini ed inizio ingresso in griglia ore 09:45;

– Partenza della gara alle ore 10:00 in Via Fracasso, scaglionata per categoria ogni 30 secondi;

– Premiazione prevista dalle ore 13.00 in Piazza Paolini.

Ben 63 le società sportive iscritte ai nastri di partenza che metteranno a dura prova i propri atleti soprattutto nei tratti di discesa dall’imponente Castello del Duca , il Cronometraggio è affidato a Agostino Occhiuzzi dell’Accademia del Tempo.

“Una giornata di festa, di sport e di condivisione in onore di Mario Parmegiani – annuncia Maurizio Falcini, patron della ASD Ciclo Sport Mania I Lupi del Morrone – Mario è stato un amico, burbero dal cuore gentile, un importante ed indimenticabile esponente del movimento ciclistico abruzzese, in particolar modo della mountain bike di cui è stato pioniere a livello territoriale. Siamo felici di rendergli onore anche quest’anno. Ci siamo impegnati al massimo insieme ai ragazzi nella realizzazione della manifestazione di domani che ci auguriamo si svolgi al meglio, un in bocca al lupo a tutti!- conclude il presidente“.