Sesta edizione del “Budo Csen Day”: la finale a Chieti

CHIETI – L’Asd Area3, presieduta da Diana Belfatto, in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo Csen Karate e Arti Marziali, coordinato dal Maestro Agostino Toppi, organizza domenica 26 maggio 2019, presso il Palazzetto di Piana Vincolato in Via Madonna della Vittoria 63 a Chieti, la Sesta edizione del “Budo Csen Day”, gara interregionale di promozione arti marziali (budo), finale per il circuito Csen Cup Abruzzo, dove le società partecipanti riceveranno un trofeo Csen Cup.

IL PROGRAMMA

Il programma dell’evento sportivo che si svolgerà nell’arco di pressoché tutta la giornata, dalle 9.00 alle 20.00, prevede dalle 9.00 alle 15.00 gare di Karate Kata e Kumite, oltre che un percorso a gioco Tec del palloncino, mentre il pomeriggio, dalle 15.00 alle 20.00, gare di Wushu , Sanda light e karate kyokushin a contatto.

Il Maestro Alberto Di Muzio sarà il coordinatore per il settore Wushu e Sanda, invece il Maestro Marco Catani, sarà il coordinatore Karate Kyokushi. Le competizioni di arti marziali vedranno confrontarsi atleti di tutte le categorie, dai più piccoli ai senior, provenienti da palestre di Abruzzo, Marche e Molise. Saranno ospiti d’eccezione anche dei maestri cinesi.

Nella foto presente il Coordinatore del Comitato Abruzzo Csen Karate e Arti Marziali Agostino Toppi, con la presidentessa dell’Asd Area3 Diana Belfatto e la collaboratrice Claudia Belfatto.