4 novembre a San Giovanni Teatino con gli studenti delle scuole

A Sambuceto e a San Giovanni alta, le celebrazioni per al Festa Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate. Corteo e letture degli studenti della Scuole Primaria e Secondaria di primo grado

SAN GIOVANNI TEATINO – L’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino ha organizzato due eventi in occasione della Festa Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate nel giorno di lunedì 4 novembre 2019.

Il programma delle celebrazioni si apre alle 9.30 a San Giovanni alta. Il ritrovo delle autorità, con gli alunni della scuola primaria di San Giovanni alta è previsto in Piazza Marconi. Il corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale dove ci saranno la deposizione della corona d’alloro, gli Onori ai caduti, il Silenzio, la letture dei giovani studenti e gli intereventi del Vicesindaco Giorgio Di Clemente e dell’assessore alla cultura Simona Cinosi.

Il secondo evento è in programma a Sambuceto dalle ore 10.30. Il ritrovo delle autorità e degli studenti della scuole primaria e secondaria di primo grado è previsto in Piazza Municipio. Il corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti in corso Italia dove ci saranno la deposizione della corona d’alloro e le letture degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Largo Wojtyla. Il Silenzio e gli interventi del Vicesindaco Giorgio Di Clemente e dell’assessore alla cultura Simona Cinosi chiuderanno la cerimonia.