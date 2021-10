3M Pallavolo Perugia – Pallavolo Teatina 3-0: il racconto del match

Cristian Piazzese: «Pagata la troppa emozione, praticamente non abbiamo giocato. Ora dobbiamo subito voltare pagina e ripartire»

PERUGIA – Non parte nella maniera sperata la stagione della Pallavolo Teatina, sconfitta nettamente a Perugia per 3-0. Letteralmente senza storia i primi due set, con le neroverdi apparse molto tese e contratte. Meglio nella terza frazione, in parità fino al 18-18, poi conclusa da 7 punti consecutivi delle umbre. Le cifre fotografano perfettamente l’andamento della partita: a fronte delle quattro giocatrici perugine in doppia cifra di punti (Fava 13, Traballi e Giugovaz 12, Bianchini 11), solo una delle neroverdi riesce ad andare oltre quota 10 punti (Alessia Corradetti, 11); la Teatina ha inoltre vissuto una serata difficile sia in ricezione (37% positiva, 13% perfetta) che a muro. A fine gara, Cristian Piazzese non ha potuto che commentare così:

“In pratica non abbiamo giocato, perché dal punto di vista tecnico e tattico non siamo riusciti a fare nulla di quello che potevamo e volevamo. Credo che il problema sia stato di tipo emotivo, abbiamo sofferto tantissimo l’emozione del debutto, le ragazze sono scese in campo decisamente troppo contratte e agitate e, quando stai così, è normale che non ti riesca più nulla. Sappiamo che la nostra è una squadra giovane e tra le cose in cui dobbiamo crescere c’è anche la capacità di saper controllare l’emotività e concentrarci sulla partita. Di buono c’è stato che nel terzo set si è vista una reazione, siamo rientrati dallo svantaggio iniziale e ce la siamo giocata punto a punto fino al 18-18, poi va dato merito alle nostre avversarie che hanno concluso con autorevolezza e hanno legittimato ancora di più la loro vittoria. Ora dobbiamo subito voltare pagina e ricominciare a lavorare in vista della prima in casa di sabato prossimo: ci teniamo a partire bene davanti al nostro pubblico e a riscattarci dopo questa sconfitta”.

TABELLINO

3M Pallavolo Perugia – Pallavolo Teatina 3-0 (25-18, 25-12, 25-18)

3M Pallavolo Perugia: Belotti n.e., Volpi n.e., Traballi 12, Rota (L), Giugovaz 12, Patasce n.e., Anastasi (L) n.e., Bianchini 11, Mazzasette n.e., Fava 13, Pero 2, Manig 5. All.: Eraldo Buonavita.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 1, Filacchioni, Courroux 2, Biesso 3, Stafoggia 6, Corradetti 11, Gorgoni 6, Cardellicchio (L) n.e., Ricci 1. All.: Cristian Piazzese.