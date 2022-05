3.o Trofeo Apnea Umbria, nuovo primato per Ilenia Colanero

CASTIGLIONE DEL LAGO – La prima domenica di maggio per alcuni atleti dell’Apnea Team Abruzzo è stata l’opportunità di tornare ad assaporare il profumo della competizione. Infatti, a Castiglione del Lago (PG) si è disputato il 3.o Trofeo Apnea Umbria che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di campioni del calibro di Andrea Vitturini e Fabrizio Pagani. Un Trofeo per atleti normodotati e disabili, promosso dall’Umbriasub ASD in collaborazione con Fipsas – Comitato Italiano Paralimpico Umbria, che ha visto la presenza di atleti provenienti da 8 regioni che si sono sfidati in gare di apnea dinamica, statica, speed ed endurance. E come ormai consuetudine non poteva mancare, seppure a ranghi molto ridotti, la presenza della società del vastese che, anche questa volta, non è tornata a mani vuote, anzi. Molto soddisfatti, infatti, sono Maria Cristina Greco e Carmine Tomeo, che, nelle loro rispettive gare, sono saliti entrambi sul secondo gradino del podio nella seconda categoria di apnea dinamica con attrezzi.

Alla piscina comunale ‘Ninfea’ del paese umbro, però, è scesa in acqua anche Ilenia Colanero che si è aggiudicata il primo posto nella Categoria élite dinamica con attrezzi pinne disabili. Nella sua gara Ilenia, sorridente come al suo solito a bordo vasca, ha realizzato la migliore prestazione mondiale, anche se il risultato raggiunto sarà omologato solo come primato italiano.

Un destino che l’atleta frentana condividerà con Fabrizio Pagani autore di una grande prestazione nella Categoria élite dinamica senza attrezzi disabili, gara che si è aggiudicata con la misura di 92 metri. Anche in questo caso si tratterebbe di un nuovo primato mondiale che verrà omologato, però, come record italiano.

Intanto, volti sorridenti e grande soddisfazione per tutto l’Apnea Team Abruzzo per i risultati conseguiti in attesa delle nuove sfide dei prossimi mesi.