3° edizione di incontri sulla menopausa a Pescara

PESCARA – Al via oggi la terza edizione degli incontri sulla Menopausa, organizzati dalla UOSD Assistenza Consultoriale della ASL di Pescara. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutte le donne interessate, si terranno presso il Consultorio di Via Milli a Pescara e offriranno l’occasione di approfondire le tematiche legate a questa fase delicata della vita femminile in un ambiente accogliente e sicuro.

Durante gli incontri, esperti medici psicologi, ginecologi e dietisti, affronteranno i diversi aspetti della menopausa, fornendo alle partecipanti informazioni utili e strumenti pratici per affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi che la accompagnano.

Di seguito, il calendario:

23/04/24 – Il corpo che cambia

21/05/24 – la sessualità in menopausa

18/06/24 – Cibo e menopausa: come l’alimentazione può aiutarci

Gli appuntamenti si terranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite email all’indirizzo consultorio.viamilli@asl.pe.it o telefonicamente al numero 085/4254980.