29esima edizione del presepe vivente a Pescara

PESCARA – Sarà l’associazione Armonie d’Abruzzo in Canto la protagonista del Concerto di Natale di domani, mercoledì 18 dicembre, nella chiesa di San Silvestro, alle ore 19. E’ uno degli appuntamenti musicali della lunga e corposa rassegna “Pescara d’incanto” che ha preso il via il 7 dicembre, su iniziativa del Comune di Pescara, e si concluderà il 6 gennaio, passando per una lunga serie di iniziative per grandi e piccini promosse dagli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo.

Gli appuntamenti clou saranno quelli del 31 dicembre, con il concerto dei Subsonica, e del primo gennaio, con il concerto di Alfa, gratuiti come tutte le altre iniziative.

Tra due giorni, giovedì 19 dicembre, alle ore 17, è atteso un appuntamento particolarmente sentito, che rientra nella tradizione di Natale, negli spazi dell’istituto Manthonè, in via Tiburtina, e cioè la 29esima edizione del presepe vivente.

“La rappresentazione sacra, voluta nel cartellone dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota, ha visto la partecipazione attiva – nella preparazione – di tutti gli studenti, di fedi e culture diverse, che anche quest’anno hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, interpretandola come una chiara e decisa esperienza di pace, di dialogo culturale e di amore”, dice la dirigente scolastica Elvira Pagliuca.

“La manifestazione, inoltre, offre un grande interesse filologico in quanto – essendo ambientata in un borgo abruzzese – consente agli studenti e al pubblico di accostarsi alla tradizione attraverso il recupero di antichi mestieri e della cultura agropastorale del nostro territorio”, prosegue Pagliuca. “Nel nostro cartellone non poteva mancare il presepe vivente che ci avvicina alla Natività e ci induce alla riflessione”, commenta l’assessore Carota. “Un momento particolare di queste feste, da vivere con curiosità e interesse, rivolgendo un plauso sentito a chi ci ha lavorato, con grande impegno e cura dei particolari per trasmettere le emozioni più belle al pubblico presente”.

Quest’anno il presepe vivente assume un significato ancora più forte, fa notare Pagliuca. “In considerazione di scenari di guerre che noi tutti viviamo e che sentiamo vicini e incombenti, l’arrivo del Messia rappresenta la speranza in un mondo nuovo e in una società libera che vive nella pace e nel rispetto delle altre culture”, commenta la dirigente scolastica.

Il presepe vivente si svolgerà nel cuore della scuola dove saranno allestiti la capanna e il borgo di un paese abruzzese con le sue tradizioni, i sui mestieri, le sue atmosfere. La manifestazione sarà realizzata dagli alunni con la partecipazione di un coro di angeli, interpretati dai piccoli alunni della Scuola Primaria del Comprensivo Pescara 4, e quest’anno vedrà la presenza degli ex alunni dell’Istituto Manthoné che torneranno a vestire i panni dei vari personaggi. La rappresentazione è curata dalla Prof.ssa Franca Minnucci con l’apporto del tecnico scenografico di Giancarlo Minnucci.