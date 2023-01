“28230 il ragazzo che urlava in silenzio”, presentazione del libro a Spoltore

SPOLTORE – Le iniziative dedicate alla Giornata della Memoria proseguiranno venerdì 27 gennaio alle 17.30, nello Spazio Sociale di Spoltore in via Di Marzio, con la presentazione del libro “28230 il ragazzo che urlava in silenzio” di Filippo Guidi (Masciulli edizioni). “Siamo particolarmente felici” sottolinea l’assessore Francesca Sborgia “di ospitare un nostro concittadino che ha deciso di scrivere su un tema così delicato e importante”. 28230 è un romanzo che racconta la vita di Saul, un ragazzo di Dachau che nel 1933 viene deportato con la famiglia nel campo di concentramento della sua città. L’idea, ha raccontato l’autore, è nata durante la gita scolastica dell’ultimo anno delle superiori.

