28° Jazz Sotto la Torre a Palena: il programma 2022

PALENA – Torna il 23 e 24 agosto a Palena la rassegna Jazz sotto la Torre, organizzata dal Comune di Palena e dal Teatro dell’Aventino. Ormai arrivata alla ventottesima edizione, è diventata un vero e proprio appuntamento fisso dove si ritrovano nuovi e vecchi jazzisti del panorama abruzzese con un occhio di riguardo a quelle che sono le realtà italiane più interessanti dell’Altra Musica, per intenderci quella fatta dai veri strumentisti e dai veri cantanti. Al Teatro Aventino E. M. Margadonna si esibiranno il 23 il Duo di Corde ed il 24 il Two Hammond Trio. I concerti inizieranno alle 21.30 (ingresso gratuito).

23 agosto ore 21,30 – Teatro Aventino E.M. Margadonna

Duo di Corde

VOCE: Emanuela Di Benedetto – BASSO: Maurizio Rolli

Un duo straordinario composto da Voce e Basso. Una cantante decisamente fuori del comune, Emanuela Di Benedetto, abile come pochi nell’uso della voce come strumento, capace di improvvisare solo straordinariamente emozionanti ed evocativi, supplendo alla mancanza di altri strumenti sia in funzione timbrica che dal punto di vista dinamico.

In questo contesto il basso e il contrabbasso di Maurizio Rolli diventano strumenti polifonici come un pianoforte, ritmici come strumenti a percussione ma con le risorse timbriche di una chitarra,

trasformandosi in una piccola orchestra tascabile.

24 agosto ore 21,30 – Teatro Aventino E.M. Margadonna

Two Hammond Trio

ORGANO HAMMOND: Abramo Riti – CHITARRA: Gianluca Amabili – BATTERIA: Andrea Ciaccio

Il trio si distingue per il suo sound originale fornito dall’eterogeneità musicale dei diversi componenti quali: l’esperienza ventennale nella musica blues e jazz, supportata da un sano virtuosismo dell’hammondista Abramo Riti, si fonde alla perfezione con l’ecletticità del chitarrista Gianluca Amabili e il drumming fine ed incisivo di Andrea Ciaccio. La band propone un repertorio molto vario e d’impatto che spazia dai classici della musica R’n’B e Soul dei grandi dell’organo Hammond come Jimmy Smith, a un sound più moderno, passando per la musica Funky e rendendo omaggio agli standard del repertorio Jazz.