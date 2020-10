27° Concorso Artistico Internazionale Amico Rom: premiazioni a Lanciano

Domenica 4 ottobre appuntamento al Teatro Fenaroli di Lanciano con la cerimonia del Concorso più longevo ed importante al mondo sul mondo Rom

LANCIANO – È arrivata alla sua 27^ edizione il Concorso più longevo ed importante al mondo sul mondo Rom. Un traguardo straordinario ottenuto grazie all’associazione Them Romanò di Lanciano che si avvale della collaborazione di numerosi enti e associazioni. La cerimonia di premiazione avverrà il 4 ottobre alle ore 16.30 al Teatro Fenaroli di Lanciano. Saranno presenti tante personalità del mondo dell’arte, della cultura e della politica.

Co-organizzatori del Concorso Artistico Internazionale Amico Rom:

Comune di Lanciano (Ch), Comune di Laterza (Ta), Unione delle Comunità Romanès in Italia (UCRI), Anpi-Lanciano, Ass. Them Romano (Lanciano), Ass. Them Romano (Pisa), ARCI-Pescara, MOVI-Lazio, ANMIG-Abruzzo (Chieti), Ass. Logos Cultura (Pescara), Istituto di Ricerche sulla Popolazione (IRPPS) e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche- CNR (Roma-Fisciano), Ass. Rom in Progress (Isernia), Ass. Amici di Zefferino (Lanciano), Ass. Stay Human (Pesaro) ANPI-Lecce, Fondazione San Nicola Greco (Guardiagrele-Ch), Coop. Il Geco (Isernia). Caritas Diocesana di Cagliari. Associazione Eks&tra (Bologna). Associazione Piemonte-Grecia Santorre di Santarosa (Torino) Associazione Il Sorriso di Marinella (Pescara).

Tra i premiati si segnala:

Maurizio Nocera e Maria Angela Zecca vincitori assoluti del 27′ Concorso Artistico Internazionale Amico Rom con l’opera Porrajmos/Samudaripen,

Premio alla Carriera 2020 a Veljko Kajtazi (Croazia).

Premio Phalipen 2020 a Luca Bravi (Prato), Gianni Orecchioni (Lanciano-Chieti), Sara Ferri (Isernia).

Premio Eccellenza Romanì 2020 a Nazzareno Guarnieri (Città Sant’Angelo), Romeo Tiberiade (Romania), Eva Rizzin (Mantova), Orhan Galjus (Olanda).

Premio Speciale Donna dell’Anno 2020 a Suzana Krcmar (Croazia

Numerosi I premiati delle 15 categorie del Concorso che prenderanno parte alla Cerimonia.

La manifestazione avrà luogo nel rispetto delle normative antiCovid 19