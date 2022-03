22ma edizione del “Festival Mokambo”: ecco come è andata

PESCARA – Conclusi i due giorni del Festival Mokambo riservato alle scuole alberghiere, quest’anno hanno partecipato la Scuola Alberghiera dell’Aquila e quella di Villa Santa Maria. I partecipanti si sono esibiti a colpi di shaker, tutti i drinks sono stati preparati a base di Caffè Talent Mokambo oltre a liquori e distillati della ditta Toro Distillerie, il tutto accompagnati da squisiti dolci della ditta Falcone Dolciaria.

Tutti i ragazzi in grande uniforma accompagnati dai rispettivi insegnanti: Prof Vincenzo Ambrosini per l’Aquila e Walter Santella per Villa Santa Maria. I drinks sono stati valutati da una speciale giuria che si sono alternati: Prof nei due giorni di concorso: Mila Cantagallo giornalista, Paolo Michetti editore-giornalista, Barbara Di Marco, Linda Tacconelli, Anna Maria Di Rita Presidente ACRI (Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della R.I.) e da Antonio Ricordi già Comandante del Nucleo di Polizia Provinciale di Pescara,

La giuria diretta da Gino Berardi esperto del settore, giornalista, e stimato artista. Per ragioni di spazio segnaliamo i due alunni classificati al primo posto. Per la scuola dell’Aquila si è classificato al 1° posto l’allieva Maria Janni, per la scuola di Villa Santa Maria al 1° posto l’allievo Matteo di Manlo. Complimenti a tutti i partecipanti per l’alto livello di preparazione. Il Direttore del corso Antonio Corvini ringrazia le scuole e i loro insegnanti, la giuria e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del Festival.