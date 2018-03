2° Concorso fotografico per studenti: a Pescara #lemiepassioni

PESCARA – L’Istituto Paritario ‘Mecenate’ del capoluogo adriatico ripropone per il secondo anno la nuova edizione del concorso fotografico avente per tema l’Abruzzo. Lo stesso è destinato a tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Pescara e provincia. Dal titolo #lemiePassioni prevede la partecipazione di tutti quelli che sono regolarmente iscritti e che frequentano qualsiasi Istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Pescara e provincia.

Ci si potrà candidare sulla pagina Facebook dell’Istituto Mecenate, entro e non oltre il 22 aprile 2018.

Per partecipare le foto dovranno raccontare qualcosa che, per l’autore dello scatto, rappresenti una passione come hobby, attività, luoghi, sport, cibi, animali e musica. Le immagini devono essere corredate da nome, cognome, data di nascita, Istituto superiore di appartenenza e didascalia esplicativa.

Saranno due le foto ad essere premiate: quella che otterrà il maggior numero di Like sulla pagina Facebook dell’Istituto Mecenate riceverà un buono del valore di 50 euro da spendere presso la palestra Fusion Dance&Fitness (Via di Sotto, 8, 65125 Pescara); l’altra, selezionata da una giuria tecnica composta da presidenza e docenti dell’Istituto Mecenate, riceverà due voucher per biglietti aerei, con destinazione a scelta.