19a Maratona D’annunziana, i risultati [VIDEO]

PESCARA – In pieno centro a Pescara si è tenuta la 19a Maratona D’annunziana, organizzata dalla Uisp Abruzzo-Molise con il patrocinio del Comune. In oltre duemila hanno partecipato all’edizione 2019.



La gara competitiva, sulla distanza dei 42,195 km, è stata vinta in campo maschile da Italo Giancaterina (Crussaders) in 2h.41′ 38″. Secondo Lorenzo Lotti (Corri Forrest Assicurazione) 2h.41′ 42″, terzo Nino Di Francesco (Runners Pescara) 2h.44′ 15″. Poi Senibeta Adugna e Alessio Biagioni.

Fra le donne, la vittoria è andata alla romana Federica Livi (Podistica Solidarietà) 3h.04′.39″; secondo posto per Elide Del Sindaco (I Lupi d’Abruzzo) 3h. 25′.46″, terzo per Chiara Zurli (Liberi Podisti Abruzzesi) 3h.36’48”.

La mezza maratona è invece andata a Fiorenzo Mariani e Iolanda Ferritti.