171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Pescara

PESCARA – Si è tenuta stamattina, nella centralissima piazza della Rinascita, in Pescara, la cerimonia organizzata in questa provincia per celebrare il 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La commemorazione è stata preceduta, alle ore 09.30, alla presenza del sig. Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dell’Arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, dalla deposizione della Corona al Sacrario per ricordare tutti i Caduti della Polizia di Stato, posto all’interno del Centro Polifunzionale Fanti che ospita la Questura ed altre articolazioni della Polizia di Stato.

La cerimonia pubblica in piazza, alla quale hanno preso parte Autorità locali, civili, militari e religiose, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di giovani Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del 220° Corso di Formazione in atto presso la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, che ha contribuito a dare risalto all’Istituzione e che, dopo essere entrato in piazza marciando, è stato schierato e passato in rassegna dal sig. Questore Luigi Liguori.

Dopo la lettura dei messaggi augurali inviati dal sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, il Prefetto, il Questore e le altre Autorità di rilievo hanno consegnato gli attestati premiali per merito civile e di servizio alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di questa provincia che si sono particolarmente distinti nel corso delle attività.

Durante la cerimonia, il Questore Luigi Liguori ha premiato quattro cittadini che hanno dimostrato senso civico, coraggio e spirito collaborativo: infatti, con il loro agire, hanno permesso alla Polizia di Stato di questa provincia di favorire le indagini arrestando i presunti autori di reati oppure di intervenire tempestivamente risolvendo in senso positivo situazioni connotate da criticità.

E’ stato quindi conferito il titolo di “Cittadino Virtuoso” con le seguenti motivazioni:

Alnaldo Pasqualini

-“accortosi di aver subito il furto del proprio portafogli, si portava prontamente presso gli uffici della Questura, dove, con estrema lucidità e determinazione, forniva agli operatori elementi utili ad attivare immediati accertamenti che permettevano di rintracciare due donne che avevano utilizzato le carte di acquisti on-line risultate altresì in possesso di documenti rubati. Dando prova di notevole senso civico e grande spirito di collaborazione”.

Fatti avvenuti in Pescara il 26 febbraio 2023.

Domenico Di Bernardo

-“In qualità di direttore di un esercizio commerciale, accortosi di una rapina appena consumata presso tale attività, si poneva, unitamente ad altro dipendente, all’inseguimento del malfattore dandone immediata notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia ogni indicazione utile sul percorso di fuga, consentendo in tal modo l’arresto del rapinatore. Dava così prova di grande senso civico, coraggio e sprezzo del pericolo”.

Fatti avvenuti in Pescara il 19 dicembre 2022.

Belkis Bonabitacola

-“accortasi di un’aggressione ai danni di una persona da parte di un gruppo di giovani, ne dava notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia, in maniera costante e dettagliata, la descrizione degli eventi e delle persone coinvolte, consentendo in tal modo l’individuazione degli aggressori e di evitare che l’azione violenta posta in essere, potesse avere conseguenze ulteriori. Dava così prova di grande senso civico e coraggio”.

Fatti avvenuti in Pescara il 31 marzo 2023

Federico Amoroso

-“mentre passeggiava, accortosi di un furto appena perpetrato presso un esercizio commerciale, si poneva all’inseguimento del malfattore dandone immediata notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia la direzione di fuga e la dettagliata descrizione del fuggitivo, consentendo in tal modo l’arresto dell’autore dei fatti. Dava così prova di grande senso civico, coraggio e sprezzo del pericolo”.

Fatti avvenuti in Pescara il 25 febbraio 2023.

Il Questore della Provincia di Pescara Luigi Liguori ha premiato la classe “V A” della Direzione Didattica di Montesilvano – plesso “Villa Canonico” e la classe “I D” dell’Istituto Comprensivo Pescara 9 “Virgilio” rispettivamente vincitrici a livello provinciale per la scuola primaria e secondaria di I grado della 6^ Edizione del Progetto/Concorso “PretenDiamo Legalità”. Al Concorso/Progetto conclusosi nei giorni addietro, avevano partecipato numerose scuole di ogni ordine e grado e i loro lavori sono stati esposti durante la cerimonia, nel gazebo a loro dedicato. Una rappresentanza degli studenti ha partecipato alla celebrazione ed è stato loro consegnato un attestato di partecipazione.

Si tratta delle classi: 4^ della Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Collecorvino “ A. De Iuliis”; la classe 5^C della Scuola Primaria della Direzione Didattica di Montesilvano – Plesso Villa Canonico; la classe 5^ dell’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri; una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti.

La cerimonia è stata impreziosita dall’esibizione dell’orchestra del Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio diretta dal Maestro Dino Armando Tonelli. Il Tenore Riccardo Liberatore ha intonato la “Preghiera del Poliziotto”, accompagnata dalla pianista Maryna Biloboka.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno potuto visitare uno spazio dedicato al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha allestito una “scena del crimine”, ricostruendo il luogo di un omicidio con una rosa di sospettati. Gli stessi investigatori della Polizia Scientifica hanno quindi aiutato i visitatori a scoprire il colpevole del delitto analizzando gli indizi. L’occasione è stata propizia per mettere in evidenza mezzi in dotazione e tecnologie determinanti per lo svolgimento delle indagini.

Nella piazza sono stati schierati uomini e mezzi quali la Giulietta storica in dotazione alla Scuola per il Controllo del Territorio affiancata, per contrapposizione, alla moderna ed attuale Giulietta in uso alla Squadra Volante; operatori della Polizia Stradale automontati e motomontati; le e-bike della Questura usate per il pattugliamento delle zone pedonali e verdi. Grande successo hanno riscosso il Nucleo Artificieri e la Squadra Cinofili della Questura.

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

1^ CHIAMATA

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

All’ Ispettore Tecnico della Polizia di Stato Giuseppe LALLI (U.T.L.)SI+10

Con la seguente motivazione:

”Libero dal servizio, trovandosi all’estero in occasione di un forte terremoto, prestava i primi soccorsi in un orfanotrofio, estraeva dalle macerie numerosi minori e collaborava con la Caritas e la Croce Rossa Internazionale in favore delle vittime e degli sfollati”.

Fatto avvenuto a Kathmandu (Nepal), il 25 Aprile 2015

ENCOMI SOLENNI

3 ENCOMI SOLENNI – 2 CHIAMATE

1^ CHIAMATA

1 ENCOMIO SOLENNE

Al V.Q. della Polizia di Stato dott.ssa Elisabetta NARCISO SI+1

(Postale)

2 ENCOMIO SOLENNE

Al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Alessandro CLEMENTI SI+1 (Compartimento Polizia Postale)

Con la seguente motivazione:

”Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa dirigeva/collaborava ad un’attività di polizia giudiziaria, che portava alla disarticolazione di un gruppo di tre jihadisti, almeno uno dei quali dichiaratamente pronto alla guerra ed al martirio, tutti accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale, e, uno, anche di istigazione ed apologia per delitti di terrorismo”.

Fatto avvenuto a L’Aquila, il 25 Febbraio 2019

2^ CHIAMATA

3 ENCOMIO SOLENNE

Al Sostituto Comm. della Polizia di Stato (in quiescenza) Stefano BINI SI+2

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo coordinava/espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la disarticolazione di un agguerrito sodalizio criminale, perlopiù di matrice albanese, dedito ad un ingente traffico di sostanze stupefacenti ed operante nelle province di Chieti, Pescara Teramo e l’Aquila con proiezioni anche in Lazio ed in Lombardia nonchè con il sequestro di ingenti quantitativi di droga.”.

Fatto avvenuto a Chieti il 16 Aprile 2019.

20 ENCOMI – 14 CHIAMATE

1^ CHIAMATA

1° ENCOMIO

Al V.Q. della della P. di S. dott. Giuseppe BRIGANTI (XI Rep. Volo) SI+8

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali si prodigava in un’attività di soccorso pubblico a seguito di un evento disastroso causato da una slavina”.

Fatto avvenuto a Farindola (PE) il 22 Gennaio 2017

2^ CHIAMATA

2° ENCOMIO

Al Comm. Capo della della P. di S. dott. Gianluca DI FRISCHIA SI +2

(Sq. Mobile)

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto di sedici cittadini stranieri, domiciliati in diverse città italiane, facenti parte di un’organizzazione di stampo mafioso di matrice nigeriana.”.

Fatto avvenuto a Torino il 19 Luglio 2019

3^ CHIAMATA

3° ENCOMIO

Al Sost. Comm. della Polizia di Stato Aldo LUCIANI (POLFER) SI+2

4° ENCOMIO

Al Sov. Capo della della Polizia di Stato Giovanni CATITTI (POLFER) SI+3

5° ENCOMIO

All’Isp. Sup. della P. di S. (in quiescenza) Marco DI SANTO (POLFER) SI+5

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali coordinava/espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino rumeno, responsabile di aver abusato sessualmente di una donna in condizioni di inferiorità fisica e psichica”.

Fatto avvenuto a Pescara il 30 Agosto 2017

4^ CHIAMATA

6° ENCOMIO

All’Isp. della della Polizia di Stato Michelino SASSANO (XI Rep. Volo) SI+3

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e senso del dovere, coordinava/espletava un’intervento di soccorso pubblico in favore di alcuni occupanti di una vettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.”

Fatto avvenuto a Carbonia (SU) il 26 Luglio 2018.

5^ CHIAMATA

7° ENCOMIO

All’Isp. della Polizia di Stato Matteo IANNO’ (Reparto Prevenzione crimine) SI+3

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando qualità professionali, coordinava una brillante attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un soggetto, responsabile di omicidio.”

Fatto avvenuto a Siracusa il 28 settembre 2018.

6^ CHIAMATA

8° ENCOMIO

All’Ass. C. della Polizia di Stato Simone CIOFANI (UPGSP) SI+3

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un cittadino albanese, resosi responsabile dei reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.”

Fatto avvenuto a Pescara il 1° agosto 2019.

7^ CHIAMATA

9° ENCOMIO

Al V. Isp. della Polizia di Stato Daniele CAVALERA (Sottosez. Autostradale) SI+1

10° ENCOMIO

All’Ass. C.C. della Polizia di Stato Rocco ROSSI (Questura) SI+4

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, partecipava ad un intervento di soccorso pubblico che consentiva di mettere in salvo gli inquiline di un edificio interessato da un incendio”.

Fatto avvenuto a Pescara il 30 Maggio 2017

8^ CHIAMATA

11° ENCOMIO

Al V. Sov. della Polizia di Stato Elvidio Daniele TORLONTANO (Post.le) SI+3

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un uomo per reati connessi alla pedopornografia”.

Fatto avvenuto a Bari il 14 Novembre 2018

9^ CHIAMATA

12° ENCOMIO

Al V. Sov. della Polizia di Stato Fernando MALANDRA (Rep.Volo) SI+1

13° ENCOMIO

All’Ass. C. C. della Polizia di Stato Mauro LANZI (Rep.Volo) SI+0

14° ENCOMIO

All’Ass. C. C. della Polizia di Stato Gianluca FAGIOLO (Rep.Volo) SI+2

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali espletava un’attività di soccorso pubblico a favore di una persona scomparsa, rimasta bloccata per alcuni giorni tra I rovi delle campagne teatine”.

Fatto avvenuto a San Giovanni Teatino (CH) il 23 dicembre 2018.

10^ CHIAMATA

15° ENCOMIO

Al V. Sov. della Polizia di Stato Marco DE MARCELLIS SI+0

(Sottosez. Stradale Città S. Angelo)

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e spirito di iniziativa, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un uomo con intenti suicidiari”.

Fatto avvenuto a Tortoreto (TE) il 6 Maggio 2018

11^ CHIAMATA

16° ENCOMIO

Al Vice Sov. della Polizia di Stato Orlando CELLINI SI+4

(Compartimento Polizia Postale)

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un intervento di soccorso in favore di una bambina rimasta accidentalmente bloccata all’interno di una autovettura, riuscendo con determinazione e tempestività a trarla in salvo”.

Fatto avvenuto a Montesilvano (PE) il 03 Settembre 2018

12^ CHIAMATA

17° ENCOMIO

All’Ass. Capo Coord. della Polizia di Stato Daniela CIANFAGNA SI+3 (Polfer)

18° ENCOMIO

All’ Assistente Capo della Polizia di Stato Alessio RONCI SI+4

(Ufficio di Gabinetto)

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletava una contestuale attività di soccorso pubblico e polizia giudiziaria a seguito di un disastro ferroviario che provocava il decesso di tre persone ed il ferimento di decine di passeggeri”.

Fatto avvenuto a Pioltello (MI) il 25 Gennaio 2018

13^ CHIAMATA

19° ENCOMIO

All’ Assistente della Polizia di Stato Mattia VALERIO (Postale) SI+3

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali ed intuito investigativo, espletava una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di sei persone e il deferimento all’autorità giudiziaria di altre sette persone, tutte responsabili di detenzione, produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, nonchè di sfruttamento a sfondo pedopornografico di minorenni”.

Fatto avvenuto a Torino il 27 Giugno 2018

14^ CHIAMATA

20° ENCOMIO

Al Sost. Comm. della Polizia di Stato (in quiescenza) Nicolino SCIOLE’ SI+2

(Sq. Mobile)

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative collaborava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di otto pregiudicati componenti di vari sodalizi criminali, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante della disponibilità di numerose armi”.

Fatto avvenuto a Foggia il 25 Gennaio 2019