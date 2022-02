17° Trofeo Carnevale di Ciclismo a San Salvo: ecco quando

In programma domenica 20 febbraio la gara ciclistica. Il percorso si dipana sul tradizionale anello del lungomare di San Salvo per uno sviluppo di 3 chilometri

SAN SALVO – A San Salvo, la 17°edizione del Trofeo Carnevale sta definendo in maniera ormai precisa e dettagliata le linee guida operative per aprire al meglio, in data domenica 20 febbraio, il calendario ciclistico amatoriale in seno alla Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise. Encomiabile l’impegno dei dirigenti del Velo Club San Salvo, nell’intento di portare avanti e di consolidare una manifestazione ormai diventata classica del ciclismo ad inizio stagione che non finisce mai di stupire e che riesce ad andare ben oltre i confini regionali abruzzesi, pur nella semplicità che la contraddistingue.

Nel più totale rispetto delle normative anti Covid attualmente vigenti, il Poseidon Resort Beach Village è stato nuovamente confermato come quartier generale per ospitare il ritrovo (alle 8:00) le operazioni di verifica iscrizione e le premiazioni a fine gara che interessano i primi cinque di categoria e il gruppo più numeroso a cui va il rinomato Trofeo sponsorizzato dalla farmacia Di Nardo.

Il percorso di gara si dipana sul tradizionale anello del lungomare di San Salvo per uno sviluppo di 3 chilometri da ripetere 16 volte per i master 5-6-7-8 (over 50) e le donne (partenza alle 9:30), 18 giri per i master 1-2-3-4 ed élite sport (categorie under 50, partenza alle 11:00 circa) con traguardo fissato in Via Magellano.

“Sono grato a tutto lo staff e ai tanti collaboratori che supportano l’operato della nostra società – spiega Tonino Maggitti, presidente del Velo Club San Salvo -. Senza di loro tutto questo sarebbe impossibile ma un doveroso ringraziamento lo devo fare all’amministrazione comunale sansalvese che si è attivata, tramite l’ufficio di manutenzione urbana, al ripristino e alla pulizia delle strade interessate al passaggio della corsa. Un grazie agli sponsor farmacia Di Nardo, De Nadai Trasporti, Casalinghi Renato Cortese, Nacom, Gamma Batterie, Poliambulatorio San Giuseppe, Tecnorestauri San Salvo, Ottica Sirio e Marcello Costruzioni che ci consentono di far funzionare ogni anno la nostra collaudata organizzazione”.