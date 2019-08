14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, domani la presentazione

MONTESILVANO – Giovedì 29 agosto alle ore 11.30 in Sala Consiliare del Comune di Montesilvano si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, organizzata dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in programma domenica 1° settembre dalle ore 19 alle 23 in Largo Venezuela.

Interverranno:

il sindaco Ottavio De Martinis

l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi

il responsabile della pastorale sociale della Curia di Pescara don Antonio Del Casale

il giornalista Daniele Baronio