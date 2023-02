11° Winter Trail Monte Labbrone a Trasacco il 26 febbraio

OVINDOLI – Alla ribalta in questo avvio di stagione la corsa podistica in montagna grazie all’opera del Gruppo Sportivo Celano, specialista del settore e che ha messo in cantiere con meticolosità il Trail Val d’Arano presso l’omonimo rifugio ad Ovindoli, gara di apertura del calendario 2023 del CorriMarsica Uisp. Su un tracciato di 10 chilometri ricoperto di neve che ha regalato un autentico colpo d’occhio a tutta la scenografia del Parco Velino Sirente, si sono presentati circa una sessantina di atleti. A trionfare in solitaria col tempo assoluto di 31’37” Matteo Rossi (Orecchiella Garfagnana), a seguire Mohammed Lamiri (Asd Plus Ultra – 33’55”), Gianni Baldassarre (Podistica Luco Dei Marsi – 35’47”), Michele Lattanzi (Individuale/Runcard – 36’50”) e Liberato Taglieri (Asd Briganti d’Abruzzo – 37’45”). Ad aggiudicarsi la prova femminile Silvia Ninfa Pizzuti (Corrilabruzzo – 46’13”) che si è messa alle proprie spalle Luisella Masciangelo (Let’s Run for Solidarity – 49’07”), Patrizia Bianchi (Asd Plus Ultra – 49’42”), Olosea Vaculencic (Marathon Club Manoppello Sogeda – 50’06”) ed Elisa Totaro (Club Runner 87 Castellaneta – 55’14”). A questo link https://tds.sport/it/race/12980 le classifiche di TDS e la gallery fotografica completa https://www.facebook.com/media/set?vanity=ultraskymarathondabruzzo&set=a.727066932431772

TRASACCO – Pochi giorni separano i praticanti della corsa in montagna al Winter Trail del Monte Labbrone in programma domenica 26 febbraio a Trasacco, a cura dell’Asd Plus Ultra. È l’undicesima edizione di una corsa (partenza alle 10:00 presso Bar Tempio in via Roma) che presenta un percorso abbastanza esigente di 13,3 chilometri con la scalata del Monte Labbrone fino ad arrivare a quota 1100 metri.Le premiazioni interessano i primi tre assoluti e di categoria, le prime tre società, nel dopo gara anche il pasta party e la birra alla spina per ritemprare le fatiche degli atleti. Per i primi 100 iscritti garantito il pacco gara e per aderire c’è ancora tempo fino alle 19:00 di venerdì 24 febbraio sul sito https://www.digitalrace.it/gare.php