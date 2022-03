SANT’EUSANIO DEL SANGRO – Il 10eLotto premia l’Abruzzo: nel concorso di martedì 22 marzo, riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro per un totale di oltre 847,7 milioni da inizio anno.

