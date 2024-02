10elotto, a Ortucchio e Lucoli vinti complessivamente oltre 33mila euro

Ortucchio e Lucoli a segno con il 10eLotto. Nel concorso del 27 febbraio sono stati vinti due premi per un totale di 33mila euro

ORTUCCHIO – Dopo la vincita di qualche giorno ad Avezzano, si torna a sorridere in provincia de L’Aquila nel concorso del 10eLotto di martedì 27 febbraio, con due premi per un totale di 33.200 euro. La fortuna fa tappa ad Ortucchio, con un 8 Extra da 20mila euro, e a Lucoli, con un 6 da 13.200 euro, come riferisce Agipronews. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 654 milioni di euro in questo 2024.