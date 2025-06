10elotto, oltre 60mila euro di vincite in Abruzzo

REGIONE – Il concorso del 10eLotto di martedì 3 giugno premia l’Abruzzo, come riporta Agipronews, con una vincita complessiva dal valore di 64.500 euro in Abruzzo. A San Salvo, in provincia di Chieti, colpo da 50mila euro grazie ad un 9 Oro in Contrada Piane Sant’Angelo, a Villetta Barrea, in provincia dell’Aquila, vinti 12.500 euro con un 6 Oro in via della Masseria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,73 miliardi da inizio anno.