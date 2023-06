10eLotto, a Notaresco vinti 25mila euro con un “7 Doppio Oro”

NOTARESCO – L’Abruzzo torna a sorridere con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, a Notaresco, in provincia di Teramo, da segnalare una vincita di 25mila euro in seguito a un “7 Doppio Oro” arrivato grazie a una giocata abbinata alla modalità istantanea. Sempre in provincia di Teramo, ad Alba Adriatica, vinti 5mila euro con un “8 Doppio Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.

