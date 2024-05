109° anniversario dell’ingresso in guerra dell’Italia, le iniziative a Vasto

Il 24 maggio verranno deposti un mazzo di fiori in Viale della Rimembranza e una corona d’alloro al monumento dei caduti

VASTO – Venerdì 24 maggio, alle ore 09.30, presso Viale della Rimembranza (Villa comunale) si ricorderà il 109° anniversario dell’ingresso in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Nel corso della cerimonia, sono previsti gli interventi istituzionali e sarà reso omaggio ai caduti in guerra con la deposizione di un mazzo di fiori. A seguire si procederà in Piazza Caprioli per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti.

“Vasto intende celebrare questa ricorrenza per non dimenticare il tributo dei nostri eroici soldati, il cui sacrificio – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola della Gatta – fu determinante per l’Unità d’Italia. È un momento di riflessione, e di memoria che si si rivolge principalmente alle giovani generazioni”.

Alla cerimonia parteciperanno le Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.