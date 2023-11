1° Trofeo Nazionale Città di Pescara di Pattinaggio indoor Corsa

PESCARA – “Sono 500 gli atleti, provenienti da ogni regione d’Italia, che domenica prossima, 26 novembre, parteciperanno al Primo Trofeo Nazionale Città di Pescara di Pattinaggio indoor di Corsa, un evento che chiuderà la stagione di grande sport del 2023 e che farà da apripista all’edizione 2024 del Campionato Italiano di Pattinaggio che si svolgerà negli ultimi due fine settimana di febbraio prossimo. Orgogliosi di essere stati scelti per un evento di tale rilevanza che ancora una volta certifica la preparazione professionale di tutta la città”. Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli nel corso della conferenza stampa indetta per presentare l’evento, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Carlo Masci, di Angelo Lombardi e Paola Ballarini, Presidente e Vicepresidente dell’ASD Centro Sportivo Pattinaggio Pescara, Sandro Cipriani (FISR) responsabile discipline emergenti e componente della commissione settore corsa e Giovanni Di Eugenio Presidente FISR regionale.

“Il plauso va senza dubbio all’Associazione Centro Sportivo Pattinaggio Pescara che già nel 2021 – ha ricordato l’assessore Martelli -, ancora in piena emergenza Covid, ha avuto il coraggio di organizzare il Campionato Italiano con 700 atleti, un evento sportivo che per primo ha riportato ossigeno alla città, riempiendo ristoranti, alberghi, B&B, riportando la speranza nella nostra economia. E domenica prossima la stessa Associazione tornerà a riempire il capoluogo adriatico con il Primo Trofeo Nazionale città di Pescara di Pattinaggio indoor di Corsa: 500 atleti presenti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, con squadre provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Liguria alla Toscana, dalla Puglia alla Lombardia, dunque una straordinaria vetrina per la città oltre che un’occasione eccellente di marketing turistico attraverso lo sport”.

“Le gare – ha precisato il Presidente Lombardi – si svolgeranno sulla pista da corsa per pattinaggio dei Gesuiti domenica dalle 8.30 alle 18 con la premiazione finale dei campioni”. “Ma la manifestazione non si ferma alla sezione agonistica – ha spiegato il vicepresidente Ballarini -: all’evento hanno infatti aderito altri 70 bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, che non possono partecipare alle gare, e che dunque saranno protagonisti di una esibizione ‘Primi Passi’, quale introduzione alla pratica sportiva, che significa la presenza di tante famiglie di Pescara all’iniziativa, famiglie che riempiranno gli spalti del PalaGesuiti”.

“Nel frattempo – ha confermato il Presidente D’Eugenio – è già partita la macchina organizzativa per il Campionato del 2024 che porterà a Pescara i nomi dei campioni di disciplina, come Asia Varani. E soprattutto le numerose adesioni al Trofeo di domenica ci consentiranno di rendere il prossimo anno l’evento ancora più importante, facendo magari due giorni di gare e con la possibilità di inserire anche le categorie più grandi”.