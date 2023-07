1° Trofeo Multidisciplina in Val Vibrata: tutte le date

VAL VIBRATA – La novità del ciclismo giovanile dell’estate è rappresentata dal nuovo format Trofeo Multidisciplina che ha la sua culla in Abruzzo nella Val Vibrata, grazie al dinamismo del sodalizio in loco dell’Area 259.

In un arco temporale di 11 giorni, tra l’8 e il 19 luglio, tra Corropoli, Sant’Egidio alla Vibrata e Ancarano, tanti giovani ciclisti delle categorie esordienti e allievi metteranno alla prova il proprio talento e il bagaglio tecnico nelle discipline cronometro, strada, mountain bike e tipo pista con l’assegnazione del Trofeo Multidisciplina del valore di 500 euro in ottone alla società col miglior rendimento in tutte e quattro le manifestazioni.

Area 259 ha avviato contatti e relazioni con enti, associazioni, squadre, addetti ai lavori del ciclismo per mettere a punto il curioso format che annovera quattro gare di differenti specialità delle due ruote in collaborazione con Abmol Eventi, Bike Academy Abruzzo e Fonte Collina-Studio Latini, sotto l’egida di Federciclismo Abruzzo.

Silvio Cappelli per conto di Area 259: “Un evento che deve crescere sicuramente, ma che già sta mettendo delle buone basi perchè il nostro sport delle due ruote porta numeri e altrettanti benefici per le nostre strutture ricettive. A nome di tutto il comitato organizzatore, ringrazio anticipatamente tutti gli sponsor, i comuni di Corropoli, Sant’Egidio alla Vibrata e Ancarano, le associazioni, i collaboratori, i volontari e tutte quelle persone che credono in qualcosa di realizzabile, perchè la multidisciplina è il tema d’attualità del nostro movimento ciclistico per lo sviluppo del futuro campione”.

IL PROGRAMMA DEL TROFEO MULTIDISCIPLINA

Sabato 8 luglio gara a cronometro esordienti-allievi da Santa Scolastica a Corropoli

Domenica 9 luglio gara su strada a circuito esordienti-allievi Sant’Egidio alla Vibrata (quartiere Villa Marchesa)

Domenica 16 luglio gara mountain bike Ancarano esordienti-allievi più categorie juniores, open e amatori all’infuori del Trofeo Multidisciplina

Mercoledì 19 luglio tipo pista esordienti-allievi al kartodromo di Sant’Egidio alla Vibrata