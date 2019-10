1° Torneo Memorial Mario Coscione domani a Paganica

PAGANICA – Domenica 13 ottobre alle ore 10 presso gli Impianti Sportivi “Enrico Iovenitti” di Paganica, frazione est dell’Aquila, si terrà il 1° Torneo Memorial Mario Coscione. A quasi nove mesi dal giorno in cui il giovane giocatore del Paganica Rugby “ha passato la palla” la Polisportiva Paganica Rugby in collaborazione con “Il coraggio di un sorriso”, associazione nata in ricordo di Mario, organizza un Torneo di Rugby riservato alle categorie U6-U8-U10-U12. Sul campo saranno presenti le rappresentative dell’Avezzano Rugby SRL SSD, del Sambuceto Rugby 2008, di Rugby Experience L’Aquila, dell’Unione Rugby Capitolina oltre che quella dei padroni di casa.

“L’obiettivo principale del torneo – spiega il Presidente della Polisportiva Paganica Rugby Antonio Rotellini – è quello di ricordare Mario, la cui presenza è sempre viva tra noi. Lo ricorderemo nel modo in cui ci riesce meglio, ovvero giocando a rugby e coinvolgendo le giovani categorie che sapranno onorarlo nel migliore dei modi. Lo faremo con il sorriso, lo stesso che Mario aveva sempre stampato sul volto e che non ha mai perso, neanche nei momenti di difficoltà”.