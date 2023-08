1° Festival dell’Inclusione a San Giovanni Teatino: la soddisfazione del Sindaco

Di Clemente: “Una magnifica serata. Ogni singolo partecipante non è stato uno spettatore, ma protagonista della festa”

SAN GIOVANNI TEATINO – “Una magnificata serata che si è svolta sotto un’unica stella: l’inclusione – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente al termine dell’evento. – Ogni singolo partecipante non è stato uno spettatore, ma protagonista della festa. Dai più piccoli che hanno partecipato ai laboratori promossi dai Clown in Corsia, ai più grandi che hanno potuto assistere ad un bellissimo spettacolo di magia, fino all’arrivo dei SuperEroi in motocicletta, che hanno incantato grandi e piccini.Desidero ringraziare gli Amministratori e lo Staff della segreteria che si sono occupati di organizzare ogni cosa nel minimo dettaglio, le Associazioni che hanno partecipato all’evento per far conoscere le proprie peculiarità e le proprie attività inclusive, le grandi attività commerciali del nostro territorio, IKEA, DECATHLON e LEROY MERLIN, che già da diverso tempo hanno fatto dell’inclusione un punto cardine della propria politica aziendale e lavorativa e tutti quelli che hanno scelto di vivere una serata dove si è potuto respirare a pieno la bellezza delle relazioni, l’accoglienza ed il bene verso l’altro.

Mentre siamo già a lavoro per la prossima edizione – ha concluso il Sindaco – vi invito a partecipare alla Festa dei Popoli che si terrà questa sera in Piazza San Rocco dalle ore 21.30. L’evento, anch’esso fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che ho il piacere e l’onore di guidare, vedrà protagonisti tutti i nuovi cittadini di San Giovanni Teatino e tutti quelli che hanno scelto di diventare cittadini italiani scegliendo di risiedere nella nostra città. Insieme con loro sarà un’unica festa di tanti popoli da vivere insieme. Vi aspetto numerosi”.