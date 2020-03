“0/0/2020” in arrivo il nuovo singolo dei KOM da Vasco a noi

In questo momento di angoscia e preoccupazione planetaria, non poteva mancare il contributo musicale dei “KOM da Vasco a noi”. A breve uscirà il loro nuovo singolo interamente scritto ed arrangiato dal leader Mirco Salerni. Il brano, scritto in questo particolare periodo storico, vuole essere un regalo della nota band abruzzese per far sentire la loro vicinanza a tutte le persone che, sia economicamente che fisicamente, sono state messe in ginocchio.

É un grido a non arrendersi, a ricominciare. Non a caso s’intitola “0/0/2020” come messaggio di buon auspicio, di cambiamento, di rinascita ad una nuova sensibilità umana. Il messaggio che i KOM vogliono far arrivare con la loro arte è un messaggio assolutamente positivo. In questo momento, l’umanità è stata proiettata indietro nel tempo all’anno zero.

É stata messa davanti a tutte le sue azioni passate, fatte di egoismo e sbagli. Adesso è il momento di rinascere come una Fenice, di ripartire da zero con i mezzi che avevamo messo un po’ da parte: l’amore, l’altruismo, la solidarietà e, perché no, la buona musica… Dipende solo da noi.