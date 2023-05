“Zenit Beach Party”: camminata ecologica e di benessere a Montesilvano

“La mia Città è la mia Casa”: questo il motto della Prima Passeggiata Ecologica firmata Città in Movimento di Zenit in programma il 14 maggio

MONTESILVANO – L’evento avrà luogo a Montesilvano domenica 14 maggio, a partire dalle ore 9:00 presso la spiaggia libera ex Jovabeach party ed è patrocinato dal Comune di Montesilvano. Zenit Beach Party prevede una serie di attività per il benessere fisico e mentale, unite ad una grande opportunità per prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. Infatti, durante la passeggiata in pineta, i partecipanti avranno l’occasione di effettuare una raccolta rifiuti, intervallata da esercizi a corpo libero.

“Da quando è nato il progetto Città in Movimento ho sempre pensato che sarebbe stato utile contribuire al decoro della nostra Città attraverso un’azione reale e concreta. Come ci prendiamo cura del nostro corpo, dovremmo prenderci cura del nostro pianeta e noi cominciamo da qui” – ha commentato Angela Del Papa, presidentessa di Zenit Club e promotrice dell’iniziativa.

La passeggiata partirà con un risveglio muscolare sulla spiaggia, seguito dal trasferimento in pineta per l’inizio della raccolta rifiuti. L’attività darà anche modo di fare esercizio fisico e di socializzare con altri partecipanti con interessi simili.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, di qualsiasi età e livello di preparazione fisica. L’unico requisito è l’amore per l’ambiente e la voglia di fare la differenza! È obbligatorio prenotarsi al numero 340 2288380 per una corretta gestione dell’evento. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.zenityourclub.it e compilare l’apposito form.