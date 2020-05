Yellowjackets per il Teatro Sirena online: ecco quando

Il 18 maggio una pillola estratta dal concerto sold-out della storica band americana per il format “Pillole di Teatro”

FRANCAVILLA AL MARE – Lunedì 18 maggio alle ore 19, sui canali social ufficiali del Palazzo Sirena (Facebook e instagram), penultimo appuntamento con il format online “Pillole di Teatro”, ideato dal Maestro Davide Cavuti: protagonista la band americana degli Yellowjackets composta da Russell Ferrante (Keys), Bob Mintzer (Sax), Dane Alderson (Bass), William Kennedy (Drums).

La più longeva e creativa fusion band della storia, e non solo per un fatto di continuità anagrafica (il gruppo esiste dal 1977), quanto per una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi, fusioni e contaminazioni; jazz e fusion acustica si fondono con grandissima raffinatezza in un sound compatto, preciso eppure lieve, con spazi, forme e dimensioni disegnati senza fatica da musicisti che è un vero piacere ascoltare.

«Gli “Yellowjackets” si esibirono il 10 novembre al “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, inaugurando il loro tour italiano che prevedeva solamente altre due tappe, al “Bravo Caffè” di Bologna e al “Blue Note” di Milano – ha dichiarato il Maestro Davide Cavuti, direttore del “Teatro Sirena” – Potremmo riascoltare alcuni momenti del loro straordinario concerto».

Il concerto di Francavilla al Mare tenuto dagli “Yellowjackets” rientrava nella rassegna “Sotto le Stelle del Jazz” – Special Edition -, giunta alla sedicesima edizione, e che, nel corso degli anni, con la direzione artistica del Maestro Davide Cavuti, ha accolto grandi nomi della musica jazz italiana e internazionale tra cui Peter Eskine, Scott Henderson, Dick Halligan, Javier Girotto, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Roberto Gatto, Daniele Sepe, Paolo Di Sabatino e i cantanti Fabio Concato, Peppe Servillo, Nicky Nicolai, Awa Ly, Kelly Joyce, Sergio Cammariere.