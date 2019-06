XX Festival Internazionale di Bande Musicali, i vincitori

Il Giappone vince la 20° edizione, migliore banda da concerto “I Leoncini D’Abruzzo”. Mario Orsini e Gianni Tancredi a lavoro per il Festival del 2020

GIULIANOVA – L’inno D’Italia intonato dai “Leoncini D’Abruzzo” ha aperto la serata di Gala del XX Festival Internazionale di Bande Musicali che si è chiuso domenica sera con un nuovo record di presenze. Lo spettacolo è stato aperto da una performance della ballerina Dorina Di Marco, accompagnata al pianoforte da Daniele Falasca e subito dopo sono iniziati i concerti delle bande in gara cvhe hanno preceduto la cerimonia di premiazione.

Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto di questa edizione è stata la Takigawa Daini Wind Orchestra and Marching Band del Giappone che ha vinto il prestigioso trofeo “Città di Giulianova” in oro impreziosito da smalti ceramici, creato dal maestro orafo Luigi Valentini e la medaglia di rappresentanza del Presidente del Senato della Repubblica Casellati. I premi sono stati consegnati da Mario Orsini e Gianni Tancredi, presidente e vice presidente dell’associazione culturale Padre Candido Donatelli che organizza il Festival e dalla Vice Prefetto Roberta Di Silvestro.

Il Giappone ha vinto anche il Trofeo della Rai Basilicata – Associazione bandistica Maestro Francesco Paolicelli di Matera per la migliore banda da parata e marching band, oltre al premio per la migliore coreografia. La cerimonia di premiazione, presentata da Mirella Lelli, è stata preceduta nel pomeriggio dalla grande parata sul Lungomare centrale di Giulianova, dove le 14 bande hanno sfilato in mezzo a due ali di folla. Madrine d’eccezione Miss Blumare Italia 2018 Nicole Akonchong e Miss Blumare Abruzzo 2018 Giada Carducci.

“Siamo molto soddisfatti del grande successo ottenuto in questa 20esima edizione – hanno commentato Mario Orsini e Gianni Tancredi, organizzatori del Festival – abbiamo avuto ospite d’onore la U.S. Naval Forces Europe – Allied Forces Band USA, una delle migliori orchestre militari del Mondo. La qualità dei 14 gruppi in gara arrivati da 10 diverse nazioni è stata molto elevata e tutte le bande hanno conquistato il cuore del pubblico. Inoltre abbiamo stretto un gemellaggio con la Banda di Matera”.

Il Maestro Nunzio Vincenzo Paolicelli, ospite alla serata finale, ha promesso che la prestigiosa orchestra parteciperà al nostro Festival del 2020. A consegnare i premi sul palco di piazza Buozzi, a Giulianova alta, colma di gente, c’erano il Vice Prefetto – subcommissaria del Comune di Giulianova Roberta di Silvestre, il presidente Anbima Abruzzo Antonio Botticchio, Mauro Trapani direttore area compartimentale Rai di Molise – Basilicata, Luigi Valiante presidente della Proloco, Tullio Santi per il comitato di quartiere Lido. Ospiti della serata l’ambasciatore dell’Honduras presso la Santa sede Carlos Avila Molina e l’ambasciatore di El Salvador presso la Santa Sede Manuel Roberto Lopez.

Pubblico entusiasta per l’esibizione del Circolo Musicale Banda “I Leoncini D’Abruzzo” di Pescina (AQ) che ha conquistato il primo premio per la migliore banda da concerto. Il premio Anbima per la categoria migliore Banda giovanile under 21 è stato assegnato a Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy di Stara Błotnica della Polonia. La Mazziera della banda, Weronika Bukowska, è stata eletta Miss Festival ed ha ricevuto in dono la fascia ricamata a mano da Lidia Di Matteo e la coroncina creata dal maestro orafo Luigi Valentini.

Premiato come Migliore direttore d’orchestra, con il Trofeo del Caffè dei Baroni, il Maestro della Banda Juvenil 504 di Tegucigalpa dell’Honduras, Ariel Alejandro Montecinas Villeda. Il gruppo ha inoltre vinto il trofeo offerto dalla Investiment e Consulting per la categoria Migliore gruppo folkloristico musicale. Si è anche classificata seconda nella categoria Migliore banda da parata e marching band.

Il premio Miglior gruppo di Majorettes è stato assegnato alla Gorzowska Orkiestra Dęta di Gorzów Wielkopolski della Polonia, mentre la migliore banda con Majorettes è Riga Technical University della Lettonia. Il premio per il migliore esecutore giovanile di talento – Xilofono è stato assegnato alla Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy di Bydgoszcz della Polonia. Premio della giuria popolare assegnato alla Banda di El Salvador diretta dal Maestro Renzo Fuentes. Il premio per i migliori costumi assegnato a Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz del Messico che ha conquistato anche il terzo posto come migliore banda da parata e marching band e 3° posto come migliore banda giovanile under 21. La Young Marching Band di Turi (BA) ha vinto il premio offerto dal Bim come migliore gruppo per la valorizzazione del territorio.

ALTRI PREMI

Migliore banda giovanile under 21: 2° classificata Polonia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy di Bydgoszcz.

3° classificato Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz Messico.

Premio giuria popolare: 2° posto Brass Band “Promenada” di Câmpia Turzii – Romania

3° posto JF Band di Velletri (RM) Italia

Migliore banda da concerto: 2° posto Gorzowska Orkiestra Dęta di Gorzów Wielkopolski Polonia; 3° posto Circolo musicale San Giacomo Capizzi (ME) Italia

Migliore banda musicale con Majorettes: 2° classificata Gorzowska Orkiestra Dęta di Gorzów Wielkopolski- Polonia; 3° classificata Dechový Orchestr Mladých a Mažoretky Mariánske Lázně di Mariánské Lázně Repubblica Ceca.

La Proloco Vivere il Mare, del presidente Luigi Valiante, al presidente della Giuria del Festival Carmine Carrisi un quadro realizzato dal fotografo Bruno Amadio.

Grande emozione in chiusura del Festival per il Girotondo intorno al Mondo a cui hanno partecipato i componenti di tutte le bande per suggellare il patto di amicizia e fratellanza tra i popoli.

I NUMERI DELLA LOTTERIA DEL FESTIVAL

14° premio 1551

13° premio 751

12° premio 1051

11° premio 2547

10° premio 201

9° premio 713

8° premio 851

7° premio 2539

6° premio 253

5° premio 2751

4° premio 2102

3° premio 1651

2° premio 1505

1° premio 2631

I premi si possono ritirare nell’Associazione Padre Candido Donatelli, in piazza Buozzi a Giulianova Paese. Info: 338 3361480