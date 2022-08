Windsurfer soccorso al largo del lido “Barracuda” di Pescara Nord

PESCARA – Il Presidente della “Lifeguard – La Compagnia del Mare” Cristian Di Santo: “Oggi Venerdì 12 agosto, alle ore 14:15 circa, sul tratto di litorale di Pescara Nord al ridosso del confine con Montesilvano, veniva notato un windsurf scuffiato al largo del lido “Barracuda”.

Dalla spiaggia una donna, dall’altezza del lido “Le Hawaii”, allarmava i Bagnini in servizio i quali, attraverso il sistema di radiocomunicazione, allertavano la Centrale Operativa Salvamento Pescara che a sua volta attivava la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara.

I Bagnini di Salvataggio dei lidi “Barracuda”, “San Marco” e “Il Moro” Andrea Tamburrino, Lorenzo Palmisano e Marco Grimaccia, tutti appartenenti alla “Lifeguard – La Compagnia del Mare”, raggiungevano a bordo di due pattini di salvataggio e con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo-marine, il windsurfer a circa 400 metri dalla costa recuperandolo in buone condizioni di salute unitamente al windsurf.

Nel frattempo in zona intervenivano personale della Capitaneria di Porto di Pescara sia in mare con una motovedetta che in spiaggia. Da quanto si è appreso il windsurfer accusava un infortunio alla schiena che gli impediva di tornare a riva.

Ringrazio gli Operatori e il Personale della Guardia Costiera intervenuti in condizioni certamente non facili e colgo l’occasione per invitare i bagnanti ad evitare di entrare in mare quando è mosso o quantomeno di tenersi a debita distanza da riva. Gli atteggiamenti impudenti potrebbero esporre ad inutili rischi i Soccorritori e, in caso di necessità, i tempi di risposta dei soccorsi si allungherebbero con conseguenze anche gravi”.