William Orlando confermato coach delle Panthers Roseto 2021/2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente la riconferma di coach William Orlando per il campionato 2021/22: il 43enne tecnico tarantino, che ha al suo attivo quattro stagioni da capo-allenatore in A2 oltre a una lunga militanza da assistente nella gloriosa Cras Taranto, guiderà ancora la formazione di Serie B, coordinando inoltre tutta l’attività del settore giovanile.

Coach William Orlando: “Sono felice di continuare la collaborazione con Roseto: nel finale dello scorso anno ho avuto modo di apprezzare l’entusiasmo di tutte le componenti della società, e la voglia di crescere e raggiungere obiettivi importanti. Ci aspetta un anno impegnativo, in cui dovremo raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati attraverso la crescita delle giovani. Con il gioco e i risultati cercheremo di far appassionare il pubblico di Roseto: mai come quest’anno avremo bisogno di loro per cercare la promozione in A2, categoria sicuramente più consona a una piazza del genere. Non vediamo l’ora di cominciare!”.

Il direttore sportivo Laura Ortu: “Siamo contentissimi di continuare il percorso iniziato alla fine dello scorso campionato con William, che ha dimostrato di meritarlo: oltre a essere una splendida persona a livello umano, la sua visione per quanto riguarda prima squadra e settore giovanile si sposa in pieno con quella della società”.