Wellness autismo: apre una nuova struttura a Montorio al Vomano

Nella nuova Struttura sono allocati: il Centro diurno semiresidenziale per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico di minori ed adulti e l’Ambulatorio dedicato ai Disturbi dello Spettro Autistico per minori

MONTORIO AL VOMANO – Il servizio, gestito dalla Welness Autismo srl, sarà operativo a partire dal prossimo 4 luglio. La Struttura è situata in Contrada Arola di Montorio al Vomano. Include il Centro Diurno (semiresidenziale) per Adulti e minori e l’Ambulatorio dedicato per i Disturbi dello Spettro Autistico rivolto a minori, accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale.

Welness Autismo è inserita in uno splendido contesto verde e può vantare un parco di circa 2000 mq, in cui è possibile svolgere le attività in ambiente naturale. Realizzata nel massimo rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, offre spazi assistenziali che si caratterizzano per una particolare attenzione nella scelta dei colori e dei materiali tesi a favorire la percezione di comfort e di accoglienza delle persone con autismo, evitando l’acuirsi di situazioni ansiogene caratteristiche del disturbo stesso.

Welness Autismo si avvale di un’equipe multidisciplinare al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze grazie alla presenza nella sua compagine di differenti figure specializzate quali: Neuropsichiatra Infantile, Psicologi, Logopedisti, Educatori professionali, Neuropsicomotricisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e Operatori specializzati in Arte Terapia (Musicoterapia, Arteterapia, etc.).

Tutti i professionisti partecipano costantemente a corsi di formazione di alta qualità, in modo da essere continuamente aggiornati sugli interventi abilitativi – riabilitativi ritenuti di maggior efficacia dalla comunità scientifica.

L’importante progetto è stato realizzato dalla Welness Srl Unipersonale, società che già da anni gestisce a Montorio al Vomano un noto Centro di riabilitazione neuromotoria ex art.26 legge l.833/78 e fisioterapia, che eroga prestazioni sanitarie sia in regime di convenzione che in forma privata.