“We Love Fest” Pescara Music Festival 2021: il programma

Si svolgerà dall’11 al 28 agosto allo Stadio del Mare di Pescara con ingresso gratuito. Tra gli artisti presenti La Rappresentante di Lista, The Kolors, Amii Stewart e Alessandro Quarta, Clementino e Enula

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara – Assessorato al Turismo e Grandi Eventi – istituisce un nuovo format di Festival, denominato “We Love Fest” – Pescara Music Festival – che possa conciliare generi ed esperienze musicali diverse con le esigenze di un pubblico eterogeneo, articolato su due sezioni:

a) quella dei big della musica nazionale e internazionale e b) quella dedicata agli artisti del territorio, tutti particolarmente colpiti professionalmente dalla crisi derivata dall’emergenza sanitaria offrendo loro un’opportunità di espressione artistica oltre che di lavoro.

La “nuova creatura” è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso lo Stadio del Mare e alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il consigliere regionale Guerino Testa, l’assessore comunale ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, la consigliera comunale Zaira Zamparelli e il direttore dell’Ente Manifestazioni pescaresi Angelo Valori. Per la prima edizione del Festival, estate 2021, data la situazione storica contingente, i concerti potranno essere fruiti gratuitamente e si svolgeranno presso la location dello Stadio del Mare, area antistante la Nave di Cascella.

Nel portare questa mattina il suo saluto, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha parlato “di una manifestazione che al suo primo anno di vita propone un programma già importante. Pescara vuole crescere nella capacità di richiamare turisti e visitatori, e questo evento va in questa direzione. La nostra visione è quella di una città che sia sempre più un luogo dove si vive bene, dove è bello venire in vacanza soprattutto adesso che, dopo 35 anni, abbiamo potuto fregiarci della Bandiera Blu. Non è un caso se Pescara è già “sold out” da settimane, perché non vi è un ombrellone o una palma libera e i posti letto sono già tutti impegnati. Credo che abbiamo davvero imboccato la strada giusta”.

Lo scopo del Festival è dunque quello di promuovere l’immagine di Pescara, incentivando quei momenti di animazione e di spettacolo che ne possano favorire il posizionamento in senso commerciale e di marketing territoriale; si tratta di un ulteriore passaggio della strategia complessiva individuata per l’affermazione del valore turistico della città.

“Dico subito che questa prima edizione sarà dedicata alla memoria di Raffaella Carrà, un vero monumento della Tv e dello Spettacolo in Italia e nel mondo, che abbiamo perso in queste ore – ha detto l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese – Sono orgoglioso per il lavoro che è stato fatto per mettere in piedi una manifestazione di qualità come questa, che auspico diventi un appuntamento fisso dell’estate anche in futuro”.

PROGRAMMA 1° EDIZIONE DI “WE LOVE FEST” – PESCARA MUSIC FESTIVAL

11 Agosto : ore 21,00 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

17 Agosto : ore 21,00 THE KOLORS

18 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

19 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

20 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

ü 21 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

ü 22 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

23 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

24 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

25 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale

26 Agosto: ore 21,00 AMII STEWART E ALESSANDRO QUARTA

27 Agosto: ore 21,00 CLEMENTINO

28 Agosto: ore 21,00 Artista/Gruppo locale – ore 22,30 ENULA.

Si tratta di artisti di primo piano del panorama musicale, con un background importante sia di gradimento presso il grande pubblico che sul mercato discografico tradizionale

e on-line.

Per la sezione dedicata agli artisti del territorio, l’Amministrazione procederà a selezionare direttamente gli stessi, previa indizione di Avviso Pubblico dedicato, i cui destinatari sono:

D. J. residenti in uno dei comuni della Regione Abruzzo;

musicisti/cantanti residenti in uno dei comuni della Regione Abruzzo;

Associazioni musicali, gruppi musicali rispetto ai quali almeno un componente sia residente in uno dei comuni della Regione Abruzzo;

Verranno stilate due graduatorie di gradimento, una per i gruppi musicali/ cantanti/musicisti e una per i dj;

– dalla graduatoria dei gruppi musicali/cantanti/ musicisti il primo in ordine di gradimento espresso dalla Direzione Artistica/Commissione Interna si esibirà nella serata finale della prima edizione del Festival ed aprirà la performance di Enula. Coloro che risulteranno posizionati dal secondo al nono posto della graduatoria di gradimento si esibiranno nelle serate del suddetto festival a loro dedicate;

– dalla graduatoria dei d.j., i primi otto apriranno i concerti dei gruppi locali nelle relative serate.