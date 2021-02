La storia di Vittorio “Vic” Grossi affermato psicologo in Canada

VILLALAGO – Vittorio “Vic” Grossi nacque a Villalago, in provincia dell’Aquila, il 30 novembre del 1957, da Vinicio (1931-2014) e Berenice. Oltre a lui in casa Grossi arrivò una figlia: Rita. “Vic” giunse a Calgary in Canada all’età di due anni. Si diplomò, nel 1975, alla “St. Francis High School”. Si laureo alla “University of Calgary” seguì un Master in Psicologia Sperimentale alla “Wilfred Laurier University” di Waterloo e poi ottenne il suo dottorato in Psicologia Clinica e di Comunità all’Università di Calgary.

Iniziò la sua pratica professionale nel 1982. I suoi interessi professionali includevano: psicopatologia adolescenziale e suicidio, sistemi motivazionali, modifica del comportamento, terapia cognitiva, questioni clinico-forensi e teoria della personalità. Esercitò sia in Alberta che nella British Columbia (insegnamento, il lavoro con i giovani incarcerati, la conduzione di valutazioni professionali e la consulenza nelle aree della depressione, del suicidio, della gestione del dolore, del ritorno al lavoro, dei problemi di relazione e familiari).

Il Dr. Vittorio “Vic” Grossi fu autore e co-autore di numerosi articoli e rapporti scientifici. Insegnò per oltre 15 anni alla “St. Mary’s University”. Il Dr. Grossi lavorò come psicologo di spicco a Calgary per più di 25 anni. La “St. Mary’s University” ha istituito, in suo onore, una borsa di studio. Sposò Shannon che gli diede tre figli: Matthew, Marissa e Milanna. Vittorio “Vic” Grossi morì il, 16 ottobre 2015, a Calgary.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”