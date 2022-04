ROSETO DEGLI ABRUZZI – Solidarietà e sguardo verso il futuro. La Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Roseto degli Abruzzi aprono le porte alle atlete ucraine utilizzando una delle discipline più trasversali al mondo, il basket 3×3. Inclusione e rispetto sono i valori alla base dell’intesa trovata tra il sindaco della “Città delle Rose” Mario Nugnes e il presidente della FIP Giovanni Petrucci, che anche grazie alla collaborazione di imprenditori locali ospiteranno a Roseto degli Abruzzi la Nazionale 3×3 femminile dell’Ucraina in preparazione per le attività internazionali dell’estate 2022.

Martedì 26 aprile alle 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi il Sindaco Mario Nugnes riceverà la visita istituzionale del Presidente del CONI Giovanni Malagò, accompagnato dal Presidente FIP Giovanni Petrucci. L’occasione è l’apertura a Roseto degli Abruzzi del primo Centro Tecnico Federale per le attività del “3×3” femminile e maschile.

Il Sindaco, insieme a Malagò e Petrucci, darà il benvenuto alla Nazionale femminile 3×3 dell’Ucraina, ospite della città abruzzese in un periodo in cui svolgere attività nel proprio Paese è impossibile per via della guerra in atto. Subito dopo l’incontro il Sindaco Nugnes e l’Assessore al Turismo e allo Sport Lorena Mastrilli accompagneranno i Presidenti Malagò e Petrucci in una visita alla Cittadella dello Sport, nello storico impianto dell’Arena 4 Palme e all’Arena all’aperto del Bellavista.

“Lo sport è inclusione e rispetto – ha detto il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci – ed è tenendo a mente questi valori che ci siamo adoperati fin da subito per permettere alle atlete ucraine e al loro staff di poter svolgere le proprie attività qui in Italia. Una decisione facile per noi anche alla luce del terribile periodo che sta attraversando il popolo ucraino. Lo stesso spirito che ci ha animato nella decisione di permettere all’arbitro ucraino Boris Ryzhyk di dirigere gare del nostro massimo campionato. Non posso non ringraziare il sindaco di Roseto Mario Nugnes per la vicinanza che in molte occasioni ha dimostrato al nostro sport e Daniele Cimorosi per la sensibilità e la disponibilità nell’ospitare la delegazione ucraina presso le proprie strutture. Un’occasione unica per inaugurare il nostro primo Centro Tecnico Federale 3×3”.