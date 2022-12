Visita animata per bambini e famiglie domani al Castello Della Monica

TERAMO – Il Polo Museale Città di Teramo, in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale, ha organizzato per la Vigilia di Natale l’iniziativa “Una stella al Castello”, una visita animata per bambini e famiglie al Castello Della Monica: un’occasione per divertirsi insieme nel segno della cultura e augurare buone feste a tutti i partecipanti.

Durante la visita grandi e piccini avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’artista Gennaro della Monica attraverso le parole della poetessa teramana Giannina Milli e dopo aver completato una “caccia al dettaglio” fra le mura del Castello tutti i partecipanti riceveranno un dono speciale.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione e le attività si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il responsabile della Cooperativa socioculturale Davide Norcini al numero 338-3901759.

“Si tratta di un’iniziativa che mira a far conoscere sempre più il Castello Della Monica, rivolta soprattutto ai più piccoli – sottolinea l’Assessore con delega alla Cultura Andrea Core – ai quali attraverso il divertimento vogliamo far scoprire anche due importanti figure di artisti teramani, quali Gennaro della Monica e Giannina Milli. Voglio ringraziare la cooperativa che gestisce i servizi museali per il lavoro che svolge quotidianamente e che, in sinergia con i nostri uffici, ci permette di offrire un servizio sempre più di qualità”.