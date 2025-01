Virtus Civitanova-Roseto Basket 20.20 61-62: il racconto

CIVITANOVA MARCHE – Una gara importantissima prima dell’ultima settimana della prima fase, che vedrà la Braderm impegnata nel doppio turno contro Valdiceppo e Senigallia. Contro Civitanova però l’inizio non è sicuramente dei migliori, con gli attacchi che faticano ad entrare in ritmo. La squadra di casa però è brava rimanere a contatto dopo il +4 biancazzurro, con la 20.20 che, già orfana di Lestini per influenza, dopo appena 5 minuti vede Mazzarese uscire dal campo per un problema alla caviglia.

Rotazioni che quindi si accorciano ancor di più, con Civitanova che ne approfitta subito e piazza un 10-0 che chiude il primo quarto sul 17-9. Civitanova sembra avere una marcia in più, con Roseto che ritrova uno stoico Mazzarese e prova ad accorciare le distanze fino al -4. La squadra di casa però continua a punire le disattenzioni biancazzurre, riportandosi sul +10 a 5 dalla pausa lunga. La Braderm non riesce a controbattere, affondando fino al -15 prima che Cecchetti realizzi i liberi del 39-26 che chiudono il secondo quarto.

Terzo quarto che vede Civitanova ancora padrona del campo, con gli uomini di coach Domizioli capaci di contrastare ogni tentativo di rimonta ospite. La Braderm però con una botta d’orgoglio riesce a ricucire un minimo lo svantaggio, portandosi sul -5 a 10 minuti dalla fine. Inerzia che all’improvviso sembra premiare gli ospiti, con un’intensità nelle due metà campo che non si era ancora vista nella prima metà di gara. Il parziale infatti continua a premiare la 20.20, che riesce addirittura a rimettere la testa avanti sul +1 a 3 minuti dalla fine. Botta e risposta, con la partita che a 4 secondi dalla fine dice 61-62 e possesso nelle mani di Civitanova. Dalla rimessa in attacco, la squadra di casa riesce a creare un buon tiro, ma che per fortuna scheggia il ferro ed esce: la Braderm si porta così a casa la partita, con due punti che valgono oro.

Il 20.20 tornerà in campo la prossima settimana, finalmente di ritorno al PalaMaggetti: mercoledì 29 gennaio ci sarà il turno infrasettimanale contro il Valdiceppo Basket. Appuntamento dunque alle ore 20:30 presso il PalaMaggetti: potrete seguire la gara sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della società.

TABELLINO

VIRTUS CIVITANOVA-ROSETO BASKET 20.20 61-62

Parziali: 17-9, 22-17, 12-20, 10-16.

VIRTUS CIVITANOVA: Santi 8, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 3, Liberati 6, De Florio, Odigie 5, Kiss 2, Accardi, Kaba 25, Zilli 12, Luciani. All. Domizioli.

ROSETO BASKET 20.20: Arienti 18, Tusuni, Corral 6, Cocciaretto, Perella 5, Maretto 14, Bini 4, Cecchetti 12, Minac, Mazzarese 3. All. Foglietti.