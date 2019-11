Villaggio di Natale 2019 a Caramanico Terme

CARAMANICO TERME (PE) – Scenografie, attrazioni e spettacoli saranno la cornice perfetta per la prima edizione del Villaggio di Natale a Caramanico Terme. Nei weekend e festivi dal 7 dicembre al 6 gennaio, lungo le strade del borgo, verrà messa in scena la magia del Natale. Sarà possibile divertirsi e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, fare un giro in carrozza, gustare prodotti tipici, regalarti un oggettino realizzato a mano… e tanto altro ancora. Inoltre, nei weekend sono previste le escursioni e le attività nel Parco Nazionale della Majella, il parco avventura, le escursioni a cavallo ed in quad, lo yoga.

Sito internet: https://www.comunecaramanicoterme.it/Villaggio-di-Natale.htm

LE ATTRAZIONI PRESENTI ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO

Abete natalizio 10 mt

Info Point​

Casette in legno con prodotti a Km0​

Casetta per la Pesca​

Luminarie lungo il Paese​

Giostre ​

Trenino​

Carrozza natalizia con cavallo​

Spettacoli itineranti​

Artisti di strada​

Musica itinerante​

Casa di Babbo Natale​

Magic Globe​

Casa degli Elfi con animazione e Laboratori ​

La prima edizione dell’evento “Il Villaggio di Natale” mira a prolungare la stagione turistica caramanichese anche al mese di dicembre. Il corso principale verrà addobbato con luminarie e scenografie natalizie. Al centro della piazza verrà posizionato un abete alto dieci metri che verrà acceso l’8 dicembre. In piazza, inoltre, ci sarà un info point, dove verranno fornite tutte le informazioni relative al nostro territorio ed agli eventi natalizi in generale. Lungo il corso, fino a viale fontegrande, verranno posizionate delle casette in legno dove si potranno acquistare oggettini di artigianato e degustare prodotti locali, vino e birra artigianale: 25 Casette – Castagne e frutta, vin brule e cesti natalizi, oggetti fatti a mano natalizi, ceste e regali con miele e marmellate, vestiti fatti all’uncinetto, salsicce arrosto e salumi locali, panettoni e dolci artigianali, cantina dei vini ed aperitivi, torroni e delizie natalizie da regalo, cioccolata calda panini, prodotti caseari locali, oggetti in legno fatti a mano, piatti caldi e fritture, oggettini artigianali e regali per bambini, fotografie e gadget.

Le vetrine dei negozi verranno allestite con scenografie natalizie e vi verranno esposti presepi artigianali. Alcuni locali, inoltre, verranno utilizzati come punti di ristoro. Ci sarà la casa di Babbo Natale, la casa degli Elfi che ospiterà i laboratori creativi per i bambini e le attività di animazione. Il trenino di Natale percorrerà le vie del Borgo e sarà possibile fare anche un giro sulla carrozza col cavallo. Il villaggio sarà animato da spettacoli (Circo di Natale, Micro magia, Bolle di sapone ecc.) e musica itinerante. Saranno presenti delle giostre e una casetta adibita alla pesca per i bambini con regalini.