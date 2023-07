Villaggio del Vento a Fossacesia: il bilancio della prima edizione

FOSSACESIA – “Un autentico successo di pubblico, una festa di sport, di colori. Vedere il Lungomare di Fossacesia Marina così animato per il Villaggio del Vento, è stata una grande soddisfazione, il giusto risultato per un evento nazionale, che ha esaltato le grandi potenzialità in tema di sport velici che offre la nostra città”.

Sono le considerazioni del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dell’assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli a conclusioni della prima edizione del Villaggio del Vento, svoltasi nei giorni 8 e 9 luglio, un’edizione avviata in sordina in occasione degli eventi da svolgersi con la Grande partenza del GIRO e poi slittata causa maltempo.

Sin dal primo giorno, avviata con grande presenza di pubblico sia nei test gratuiti di tutti gli sport velici (windsurf, kitesurf, sup) e rollerblade, ha toccato con lo stesso format, il suo apice massimo nel giorno di domenica, quando i test dei materiali da parte degli avventori, affidati ad istruttori qualificati, in particolare dei sup e delle tavole da windsurf, si sono protratti dalle 10 di mattina sino alle 15,30 circa di pomeriggio.

Da quell’ora, di concerto con l’organizzazione del villaggio curata dall’Avv. Alfonso Ucci per la parte SPORT ed espositori e dall’associazione MADE IN FOSSACESIA per la parte food, si sono succeduti altri importanti momenti, uno musicale con la LIVE BAND Rose’n’Roll e poi un momento molto emozionante, frutto della fusione tra una decina di tavole SUP in acqua che navigavano insieme a tre PARAMOTORI in formazione in aria che hanno volteggiato sul cielo dell’evento per oltre mezz’ora per la gioia di tutti gli spettatori, avventori e curiosi che hanno potuto osservare vortici di manovre sincronizzate tra SUP e PARAMOTORI.

Successivamente è iniziato l’aperitivo serale con DJ SET. Contestualmente, la presenza di numerosi culinari ambulanti nel perimetro del villaggio, ha permesso di deliziare i palati dei presenti con specialità tipiche abruzzesi e del territorio circostante: arrosticini, porchetta, panini gourmet, spiedini, pokè, arrosti vari e le bombette tipiche della Puglia (involtini di carne spezie e provola) oltre specifici camioncini dell’area drink. Lo street food all’interno del villaggio si è protratto dalle ore 18,00 circa fino alle ore 24.00 circa di ognuna delle due giornate.

Durante le ore serali, quando il sole ha lasciato tregua, gli avventori hanno avuto anche la possibilità di ammirare gli stand dei numerosi espositori .

“Insomma, un grande ed inaspettato successo per un evento promosso dal Comune- sostengono i rappresentanti di tutte le associazioni che hanno collaborato- che ha lasciato il segno nei numerosi curiosi, avventori e spettatori intervenuti grazie ad un continuo spettacolo, quello del Villaggio del Vento: vento di Fossacesia, vento di sapori, vento di vivaci colori in mare in aria ed in terra, un’edizione che mirava e che in effetti ha riscosso un forte avvicinamento agli sport velici, nell’ambito di un evento che di certo ha lasciato il segno negli occhi e nei cuori dei partecipanti sulla spiaggia di Fossacesia. Circa 10.000 le persone che hanno partecipato nei due giorni regalando presenza in cambio di emozioni.