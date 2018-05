Pescara, pista ciclabile Viale Muzii: in dirittura d’arrivo i lavori

Lo assicura l’assessore Diodati rendendo noti anche gli interventi contro barriere architettoniche e per il potenziamento dei percorsi loges

PESCARA – Buone notizie per i residenti e i commercianti di Viale Leopoldo Muzii a Pescara. Dopo mesi di rumori,polveri traffico caotico i lavori per la realizzazione della contestata pista ciclabile stanno per concludersi. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità,Giuliano Diodati che spiega:

“Saranno definiti entro il 15 maggio i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Muzii. Così ci assicurano i nostri uffici tecnici che ci riferiscono che alla fine dei lavori mancano soltanto la posa degli asfalti e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Un termine su cui veglieremo affinché non allunghi oltre l’attesa restituzione della via ai residenti e ai commercianti ai quali vanno le nostre più sentite scuse per i disagi apportati dal cantiere. Scontiamo sopravvenuti imprevisti causati dalle radici degli alberi che hanno compromesso i marciapiedi anche sulle parti dove non passa la ciclabile: a tal proposito abbiamo approfittato per sistemare la pavimentazione di alcuni tratti anche a sud di viale Muzii, potenziando i percorsi loges per non vedenti aumentati dell’80%.

La definizione a breve dei lavori è un impegno preso che sarà rispettato, al fine di permettere alla strada di tornare alla normalità e conquistare la sua nuova dimensione, com’è accaduto anche alle altre zone della città dove sono in corso interventi di riqualificazione”.