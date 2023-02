Viale Marconi, da domani al via i semafori intelligenti agli incroci

Dal 15 febbraio attivi in via sperimentale i semafori intelligenti agli incroci con via Via Colonna e via Marino da Caramanico in direzione sud-nord

PESCARA – Nell’ambito del progetto denominato “Realizzazione del tracciato del trasporto pubblico in sede protetta”, saranno attivati da domani h 24 su Viale Guglielmo Marconi – nella direzione sud-nord – gli “impianti semaforici intelligenti” posti agli incroci con Via Vittoria Colonna e Via Marino da Caramanico. La relativa ordinanza segue quella che nelle scorse settimane aveva disposto analoghe modalità di regolazione della viabilità all’intersezione tra via Conte di Ruvo e lo stesso viale Marconi. Il provvedimento a firma del dirigente Giuliano Rossi istituisce quindi, in via sperimentale, l’utilizzo delle corsie poste all’interno delle due rotatorie ricadenti sulle medesime intersezioni. Entreranno inoltre in funzione da domani, sempre a valere sull’intera giornata, gli attraversamenti pedonali semaforizzati con “funzionamento a chiamata” agli incroci del Viale Guglielmo Marconi con Piazza Unione, Via Colonna e Via Marino da Caramanico.

Entrando più nel dettaglio, il nuovo regime prevede le seguenti modalità e condizioni:

il transito all’interno delle rotatorie è riservato agli autobus del TPL di TUA Spa, a tutti gli autobus che svolgono servizio di trasporto pubblico extraurbano, agli autobus turistici e ai mezzi di soccorso;

la sperimentazione avrà la durata di venti giorni a decorrere dalla data di domani (15.02.2023), decorsi i quali e accertata da parte della Società in house Pescara Energia la validità dell’iniziativa, certificata mediante “relazione” del Direttore Tecnico, gli effetti dell’ordinanza diverranno definitivi.

In questo periodo-test la stessa società Pescara Energia Spa provvederà alla gestione e alla manutenzione di tutti gli impianti tecnologici comunali e a effettuare verifiche giornaliere al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema, adottando, in caso contrario, ogni misura utile al corretto funzionamento dello stesso. La Polizia municipale garantirà la vigilanza, il controllo e l’ausilio agli automobilisti in occasione dell’entrata in esercizio degli impianti.