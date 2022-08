VI Edizione Masterclass ‘Borghi tra Suoni e Sapori’ a Campli

CAMPLI – Prenderà il via domani, domenica 28 agosto, a Campli, la VIa edizione dei Masterclass ‘Borghi tra Suoni e Sapori’ promossa dall’Associazione Polygonon con il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo, e il sostegno della Regione Abruzzo e del Comune di Campli. La rassegna, che vedrà scendere in campo ben 23 docenti musicisti, andrà avanti sino a mercoledì 31 agosto monopolizzando tutto il centro storico di Campli, con ben sette concerti. Il prologo sarà affidato a un evento di Teatro in Musica, ‘Omaggio a Gabriele d’Annunzio’, sabato 27 agosto, alle ore 21.

“La Rassegna di masterclass, ovvero di corsi di perfezionamento, è arrivata alla sesta edizione e di nuovo il Conservatorio ‘Braga’ ha confermato il proprio patrocinio – ha sottolineato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ Tatjana Vratonjic – per l’elevata qualità dell’offerta formativa, con la presenza dei nostri docenti che hanno fatto registrato il tutto esaurito nelle iscrizioni all’intera kermesse, che si propone come una maratona musicale che toccherà ogni disciplina e genere. A chiudere ogni giornata ci saranno i concerti che ogni anno suscitano l’apprezzamento del territorio, un altro appuntamento, dunque entrato a pieno titolo nelle tradizioni del Braga”.

Due le Masterclass che si snoderanno nelle quattro giornate. Il percorso classico vedrà protagonisti i Maestri Daniel Kotlinski e Albina Riccioni per il canto lirico, Cesare Di Cesare per la chitarra classica, Pierluigi Camicia e Lorenzo Materazzo per il pianoforte, Manuel Meo per il violino, Claudio Casadei e Galileo Di Ilio per il violoncello, Marcello Ciccone per la tromba, Federico Paci per il clarinetto, Stefano Befacchia, Daniele Di Teodoro ed Erika Jade Grelli Maestri accompagnatori al pianoforte. Il percorso moderno vedrà la presenza dei maestri Toni Fidanza per il pianoforte jazz, Maurizio Rolli per il basso elettrico, Alessia Martegiani per il canto jazz, Claudio Marzolo per il contrabbasso classico-jazz, Renzo Ruggeri per la fisarmonica jazz. I seminari collettivi verteranno su paura del palcoscenico e creatività con Davide Ciarallo e Niki Barulli alla batteria jazz, Fabrizio Mandolini e Sabatino Matteucci al saxofono jazz e Domingo Muzietti alla chitarra jazz. Il costo di ciascun corso Masterclass è pari a 70 euro più 50 euro di iscrizione; per la seconda iscrizione la quota è di 40 euro.

Tutti i concerti serali di fine corso si svolgeranno nell’Auditorium Santa Maria degli Angeli, e il prologo della rassegna, domani, sabato 27 agosto, è affidato all’evento Il Teatro va al Braga ‘d’Annunzio e le donne’ con Paolo D’Agostino al pianoforte, il soprano Flavia La Pasta, il tenore Giovanni Di Deo, l’attore Roberto Di Donato, le attrici Sara Palladini e Nancy Fazzini, ingresso libero.

I concerti che chiuderanno ciascuna giornata della Masterclass sono: domenica 28 agosto, alle ore 21, il duo Flauto e Chitarra con Giovanni Mareggini e Claudio Piastra; lunedì 29 agosto, sempre alle 21, il duo violino-pianoforte con Alessandro Perpich e Gabriella Orlando; martedì 30 agosto, ore 21, il duo violino-pianoforte con Silvano Minella e Flavia Brunetto; mercoledì 31 agosto, ore 21, il duo pianoforte a 4 mani con Giuseppe Pelli e Stefano Ragni. La chiusura della rassegna si svolgerà giovedì primo settembre alle ore 19 con ‘L’affabulatore e il testimone: Edipo Re’ di Sofocle, a cura di Vincenzo Di Bonaventura e Roberto Di Donato; e infine alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele, con il concerto di chiusura con il Dipartimento Jazz del Conservatorio ‘Braga’.