“Verso il mondo del fratino”, giornata formativa a Giulianova

GIULIANOVA – Per difendere è indispensabile conoscere. In quest’ottica, è organizzata per domenica 19 marzo, alle 9.30, sul molo sud del porto di Giulianova, un evento di formazione e sensibilizzazione a salvaguardia del fratino e della camomilla di mare. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Giulianova, conta sul sostegno di Wwf, Area marina protetta Torre del Cerrano, Protezione Civile, Gruppo Scout Agesci Giulianova 1, Circolo Nautico Giulianova, Associazione “Up and down”.

